Feuerwehr löscht Entstehungsbrand an Mähdrescher

Einsatz am bis dato heißesten Tag des Jahres: Auf einem Kornfeld an der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum-Nord kam es am Donnerstagabend bei Erntearbeiten zu einem Entstehungsbrand an einem Mähdrescher. Die Brinkumer Feuerwehr wurde um 20.32 Uhr gerufen. Sie rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte den Brand laut Pressesprecher Christian Meinen mit einem C-Rohr schnell ablöschen und somit Schlimmeres verhindern. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle noch mithilfe einer Wärmebildkamera, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet.

Foto: Feuerwehr