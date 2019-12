Alarm wegen Rauchs - die Ursache muss sich selbst die Feuerwehr erklären lassen

Weil es in Stuhrbaum zu einer ungewöhnlichen Rauchentwicklung gekommen war, musste die Feuerwehr ihre Weihnachtsfeier unterbrechen. Der Grund für den Rauch überraschte die Einsatzkräfte.

Stuhrbaum -Während ihrer alljährlichen Weihnachtsfeier wurden die Feuerwehrleute in Stuhr am Freitagabend zu einem Einsatz alarmiert. Um 21.16 Uhr piepten die Meldeempfänger und innerhalb kurzer Zeit wurden alle Fahrzeuge besetzt, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung bei einem holzverarbeitenden Betrieb an der Nikolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet Stuhrbaum.

Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach kurzer Erkundung ermittelten die Feuerwehrleute den genauen Ursprung an einer Anlage zur Trocknung von Holzschnitzeln. Offene Flammen gab es nicht.

Betreiber des Holzbetriebs hilft bei Suche nach Ursache

Erst eine Rücksprache mit dem Betreiber offenbarte zweifelsfrei den Grund für die Rauchentwicklung. Offenbar war es zu einem starken Temperaturunterschied zwischen Außentemperatur und Trocknungsanlage gekommen. Die Folge war der weithin sichtbare Rauch.

Der Einsatz konnte daraufhin nach einer Dreiviertelstunde wieder beendet und die Weihnachtsfeier der Feuerwehr in Stuhr fortgesetzt werden.