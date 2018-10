Feuerwehr-Einsatz nach Auffahrunfall auf der A1

A1/Gr. Mackenstedt - Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstagmorgen auf der Autobahn 1 bei Groß Mackenstedt gekommen. Das auffahrende Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass Öl auslief.

Der Unfall ereignete sich zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg. Zur Ölaufnahme wurden die Feuerwehren Groß Mackenstedt und Stuhr um 10.47 Uhr alarmiert.

Um die Unfallstelle ohne Gefahr zu erreichen, fuhren die Feuerwehr-Fahrzeuge in Brinkum auf und stoppten den Verkehr in Richtung Osnabrück. So erreichten die Einsatzkräfte die am Unfall beteiligten Fahrzeuge, um Trümmerteile aufsammeln und Öl mittels Bindemittel aufzunehmen. Ein Fahrzeug wurde abgeschleppt, verletzt wurde niemand, berichtet die Feuerwehr.