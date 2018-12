Türen bleiben geschlossen

+ © Feuerwehr Brinkum Die Feuerwehr befreite mehrere Personen aus einem Fahrstuhl. © Feuerwehr Brinkum

Brinkum - Ein Hilferuf aus dem IKEA-Parkhaus in Brinkum erreichte die Feuerwehr am Samstag gegen 14 Uhr. Mehrere Personen steckten in einem der Fahrstühle fest.