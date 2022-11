Feuer in Recyclingfirma: Werkshalle in Stuhr steht in Flammen

Von: Johannes Nuß

Bei einem Brand in einer Recyclingfirma in Stuhr, ist in der Nacht zu Samstag eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Brinkum – Bei einem Brand im Stuhrer Ortsteil Brinkum (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, 26. November 2022, die Halle eines Recyclingunternehmens in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde in der Nacht gegen 2:20 Uhr alarmiert und konnte durch ein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern, so Feuerwehrsprecher Christian Tümena gegenüber kreiszeitung.de. Ein ähnlicher Brand vor rund acht Jahren an gleicher Stelle hatte verheerende Folgen.

Feuer in Recyclingfirma: Lagerhalle in Stuhr steht in Flammen

Das Gebäude brannte zwar nicht, dennoch entstand ein Schaden an der Halle, der nach ersten Einschätzungen der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Teile des Gebäudes seien für die Löscharbeiten entfernt worden, die Flammen hätten insbesondere das Dach beschädigt.

Durch ein beherztes Eingreifen der Feuerwehr Stuhl konnte bei dem Brand einer Halle eines Recyclingunternehmens in Brinkum schlimmeres verhindert werden. © Thomas Lindemann

Man gehe nicht von Brandstiftung aus, sondern nehme an, dass sich etwas im Müll selbst entzündet habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache blieb zunächst unklar. Das Feuer sei in der Nacht unter Kontrolle gewesen, allerdings hätten vereinzelte Glutnester im Müll die Arbeit der Feuerwehr erschwert, sodass diese noch am Morgen im Einsatz gewesen sei, so Feuerwehrsprecher Tümena. Menschen seien nicht verletzt worden. Fast zeitgleich mit dem Brand in Stuhr, brach in Bremen ebenfalls ein Feuer in einem Recyclingunternehmen aus.

