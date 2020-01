Starke Flammenbildung: Neubau in Brinkum in Brand

Dichter Rauch zieht durch Straßen

+ © Screenshot Youtube/Kai Moorschlatt Die Flammen schossen aus den Obergeschossen. © Screenshot Youtube/Kai Moorschlatt

Ein noch unbewohnter Neubau in Brinkum ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.