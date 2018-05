Telekom-Netz in Stuhr teilweise gestört

Stuhr - Das Telekom-Netz in Stuhr ist am Sonntag teilweise gestört - einige Anschlüsse seien bis Montag nicht erreichbar.

Dies berichtete zuerst „Bremen Vier“ im aktuellen Programm. Dabei sind Teile Stuhrs von der Störung im Telekom-Netz betroffen. Über das Mobilfunknetz seien die Notrufe von Polizei und Feuerwehr weiter erreichbar. Eine Nutzerin meldete bei „allestoerungen.de“, dass die Probleme seit Sonntagmorgen bestehen würden.

Wie eine Telekom-Sprecherin am Sonntagnachmittag bestätigt, gibt es seit der Nacht eine Störung des Netzes. Der Grund sei ein Einbruch in eine der Vermittlungsstellen in der Nacht. Dabei wurden mehrere Kabel durchtrennt. Seit Sonntagmorgen laufen die Reparaturarbeiten.

Noch sei nicht genau absehbar, wann die Störung behoben sein wird, so die Sprecherin weiter.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa