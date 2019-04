Festival der irischen Frühlingsboten

Stuhr - Von Uwe Goldschmidt. Bereits zum 19. Mal gastierte das Irish-Spring-Festival am Samstag in Stuhr. Unter den 500 Besuchern in der ausverkauften Varreler Gutsscheune hatten sich auch viele Stammhörer eingefunden, die bei lauen Außentemperaturen in den Genuss eines stimmungsvollen irischen Frühlingabends kamen.

Drei Formationen hatten die Veranstalter aus Irland und diesmal auch Schottland nach Deutschland geholt. Sie haben die Aufgabe übernommen, die keltische Musikkultur mit Jigs, Reels, Hornpipes und den typischen Tanzrhythmen, die man aus dem Irish Folk kennt, zu präsentieren.

Wie in den Vorjahren hatte das Duo Eddie Sheehan & Cormac Doyle die Eisbrecherfunktion übernommen. Ihnen genügten einige rhythmische Fußstampfer, um ein mächtiges Klatsch-Fundament im Auditorium zu generieren. Die Inhalte waren teils fröhlich, teils melancholisch, beschrieben sie doch die Sehnsucht ihrer ausgewanderten Vorfahren nach der grünen Insel. Mit Charme und Humor zogen die beiden Iren die Zuhörer in ihren Bann. Während einige Songs die Ursachen der Auswanderung thematisierten, befassten sich die meisten Lieder mit Nostalgie und emotionalen Reaktionen und auf das Leben in der Fremde.

Die nachfolgende Formation „Boxing Banjo“ orientierte sich an den legendären Flanagan Brothers, die in den 1920er-Jahren die Tanzhallen der USA mit ihrem wilden und irisch dominierten Sound eroberten. Mick und Dara Healy, ebenfalls zwei Brüder, bilden den Kern der Band, die den alten Stil entstaubt hatte und mit der Energie und dem Flair einer Boygroup die Zuhörer begeisterte. Die Brüder spielten Knopf-Akkordeon und Banjo und wurden von der swingenden Gitarre Seàn O’Mearas sowie dem Geigen-Virtuosen und Publikumsliebling Joseph McNulty eingerahmt.

In Irland mischen Boxing Banjo mit ihrem Dancehall genannten Folk die Szene ordentlich auf. Dass das Ergebnis tanzbar ist, bewies anschaulich die Stepptänzerin Sandra Ganley, die hin und wieder auf der Bühne auftauchte und einen Mix aus traditionellem und zeitgenössischem Stepptanz aufs Parkett legte. Sie wurde ebenfalls mit stürmischen Applaus bedacht.

Nach der Pause hieß es: „Die Schotten kommen!“ Immer mal wieder lädt Irish Spring besondere keltische Nachbarn ein, dieses Mal die „Supergroup“ Breabach, die der britische Sender BBC als Live-Band des Jahres ausgezeichnet hatte. Sie gelten als Botschafter eines neuen, innovativen und zeitgenössischen Folk-Sounds. Sie hatten aber auch eine politische Botschaft mitgebracht, die Calum MacGrimman verkündete: „Das Vereinigte Königreich ist im Moment ein verrückter Ort. Wir sind stolz, schottisch zu sein, aber wir sind sehr stolz, europäisch zu sein.“ Eine Aussage, die frenetisch bejubelt wurde.

Die Fans des schottischen Dudelsacks wurden mit Breaback sogar doppelt bedient: Zwei „Piper“ in einer Band sind das Markenzeichen des Quintetts. In die ordentlich lauten Dudelsäcke, deren satter Klang wohl niemanden im Saal unbeeindruckt ließ, bliesen Calum MacGrimman und James Duncan Mackenzie. Ewan Robertson an der Gitarre und James Lindsay am Kontrabass komplettierten die seit zehn Jahren zusammenspielende Gruppe, die nicht lange brauchte, um das Publikum von den Stühlen zu reißen. In ihren mal furiosen, mal sanften und dann wieder mitreißenden musikalischen Landschaften begegnen sich Natur, schottisches kulturelles Erbe und fremde Klangwelten. Im Mittelpunkt der Formation stand zweifellos die aus einer Musikerfamilie in den West Highlands stammende Megan Henderson. Sie präsentierte sich als wahres Multitalent: Sie spielte mit Virtuosität die Geige, sang mit unwiderstehlich sanfter Stimme gefühlvolle Balladen und präsentierte sich zugleich als quirlige Tänzerin.

Die Veranstaltung gipfelte in einem mitreißenden Festival-Finale, das alle Künstler noch einmal auf die Bühne führte, um in gemeinsamer Session den Zauber dieses Folkabends zu feiern. Die Wogen schlugen hier noch einmal hoch. Es wurde getanzt, geklatscht und mitgesungen, bis die strahlenden irischen Frühlingsboten die Bühne nach mehreren Zugaben verließen.