Freiwilligenagentur Stuhr sucht Ehrenamtliche für AGs an der Grundschule Varrel

Von: Edgar Haab

Die Grundschule Varrel sucht ehrenamtliche Unterstützung, um ihren Schülern im neuen Schuljahr ein breiteres Spektrum an AGs anbieten zu können. © Sigi Schritt

Die Varreler Grundschule sucht ehrenamtliche Unterstützer, die an der Ganztagsschule in Varrel AGs anbieten.

Varrel – Nach dem regulären Unterricht noch etwas fürs Leben lernen: Schülerinnen und Schülern ab dem Grundschulalter wird dies in Form von Arbeitsgemeinschaften (AGs) schon seit jeher angeboten. In der Regel leiten Lehrerinnen und Lehrer diese Sonderangebote. Nun meldet sich allerdings die Freiwilligenagentur Stuhr, auf Bitte der Varreler Grundschule, mit einem recht ungewöhnlichen Aufruf.

Die Schule sucht ehrenamtliche Unterstützer, die an der Ganztagsschule in Varrel AGs anbieten. „Ehrenamtliche Kräfte sollen im kommenden Schuljahr (ab dem 25. August) ein mal wöchentlich eine AG leiten“, erklärt Gabriele Parke von der Freiwilligenagentur Stuhr.

Von Plattdeutsch bis Brettspiel

Mögliche Themen der AGs könnten laut einer Pressemitteilung der Freiwilligenagentur das Kennenlernen einer neuen Sprache wie Spanisch oder Französisch sein. Auch Plattdeutsch, Basteln, Schach spielen und das Kennenlernen anderer Brettspiele könnten Inhalte einer AG sein. „Im schuleigenen Teich könnten die Grundschüler Insekten, Larven, Frösche und Mikroorganismen hautnah entdecken“, sagt Gabriele Parke. Inhalte aus dem Biologie-Unterricht könnten die Grundschüler so in der Praxis erleben. Außerschulische Lernorte seien seitens der Schule allerdings nicht vorgesehen.

Schulleiterin Hella Hübner ergänzt auf Nachfrage der Kreiszeitung, dass für die AG-Angebote an der Grundschule Varrel erwachsene Personen aus Stuhr oder der näheren Umgebung gesucht werden. Sie sollten es sich zutrauen, mit einer kleinen Schülergruppe einmal die Woche an einem Thema oder kleinem Projekt in der Schule zu arbeiten.

Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern

„Am besten wäre es, wenn die Person Erfahrungen und Freude im Umgang mit Kindern hat, um diese altersgemäß ansprechen zu können und zu wissen, was Kinder in dem Alter interessiert und was sie leisten können“, meint Hübner. „Selbstverständlich wird vorab mit diesen Personen eingehend gesprochen und sich über ein AG-Thema ausgetauscht. Ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, ist für Ehrenamtliche an Schulen zusätzlich Pflicht.“

Ein weiterer Vorteil, den Ehrenamtliche aus Sicht der Schulleiterin mit sich bringen: schulexterne Personen – mal keine Lehrkräfte – bieten ein Angebot ohne Noten- und Leistungsdruck an.

Neue Erfahrungen sammeln

Die einstündige AG sei laut der Schulleiterin ein verpflichtendes Angebot im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ in den Klassen 3 und 4. Dieses decke die Grundschule Varrel über Lehrkräftestunden ab. „Um ein vielfältigeres Angebot an Arbeitsgemeinschaften zusätzlich zu den Lehrkräfte-AGs anbieten zu können, suchen wir auch außerschulische Partner. Hier können Kinder neue Erfahrungen sammeln und eventuell ein neues Hobby finden oder neue Interessen außerhalb von Schule entwickeln“, erklärt Hella Hübner.

Der Zeitrahmen sehe laut der Mitteilung der Freiwilligenagentur Stuhr wöchentlich freitags eine Unterrichtsstunde von 13 bis 13.45 Uhr (außer in den Schulferien) vor.

Kontakt

Interessierte, die an der Grundschule Varrel mitwirken und ein Teil der Schulgemeinschaft werden wollen, sollen sich telefonisch bei der Freiwilligenagentur Stuhr unter 0421/80609874 oder per E-Mail an info@freiwilligenagentur-stuhr.de melden. Auch ein persönlicher Besuch in der Sprechstunde (mittwochs von 15 bis 17 Uhr an der Bremer Straße 9 in Stuhr) ist möglich.