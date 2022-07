Feodor Wiese hat mit 80 Jahren den Stuhrer Wolf bekommen

Von: Andreas Hapke

Mit Urkunde und Anstecknadel ist Feodor Wiese nun dank seines Engagements ausgestattet. © Andreas Hapke

Na klar, Feodor Wiese. Aber warum erst jetzt? Dies mag sich der eine oder andere Besucher des Frühjahrsempfangs gedacht haben, als der Groß Mackenstedter mit dem Stuhrer Wolf ausgezeichnet wurde. Damit würdigt die Gemeinde jährlich fünf Bewohner für deren ehrenamtliches Engagement.

Groß Mackenstedt – Wiese war an jenem Tag eher zufällig im Publikum. Nach eigener Auskunft hatte er selbst Editha Landsiedel, die langjährige Schatzmeisterin des Verein Behinderten-Wohnheimat Stuhr, für den Wolf vorgeschlagen. „Sie konnte aber krankheitsbedingt an dem Tag nicht mit ins Rathaus kommen. Ich bin dann halt alleine hin“, erzählt Wiese.

Erst während der Veranstaltung habe er von seiner eigenen Nominierung erfahren. Und selbst als Maximilian Wagner, langjähriger Vorsitzender des TV Stuhr, die Laudatio auf Wiese hielt, dämmerte diesem nicht sofort, dass er gemeint sein könnte. „Das war erst, als es um die Behinderten-Wohnheimat ging. Ich habe doch gar nicht damit gerechnet“, sagt Wiese. „Ich war überrascht und überwältigt.“

Wagner hob das Engagement Wieses in der Behindertenarbeit hervor. Wiese habe unermüdlich daran gearbeitet, dass Inklusion noch besser gelingen könne.

Seit 15 Jahren Vorsitzender des Behindertenbeirats Stuhr

Der gelernte Bäcker ist seit 15 Jahren Vorsitzender des Behindertenbeirats in Stuhr. Noch präsenter dürfte er den Menschen aber durch sein Engagement beim Verein Behinderten-Wohnheimat Stuhr sein, als dessen Vorsitzender er seit 2012 ebenfalls fungiert. Jener Verein, der sich 1994 gegründet und dem Zweck „Hilfe und Förderung von geistig und körperlich behinderten Menschen“ verschrieben hat.

Vorausgegangen war ein Anruf seines ehemaligen Lehrers an der Seckenhauser Grundschule, Emil Pracht. Der wollte über die Gründung eines Vereins ein Wohnheim für Menschen mit Handicap aus dem Boden stampfen. Pracht hatte zu diesem Zeitpunkt einen behinderten Sohn, ebenso wie Wiese.

Wohl kaum eine Geschichte hat Wiese in seinem Leben häufiger erzählt als die, dass er mit seinem Rennrad zu Pracht geradelt sei und mit ihm die Gründung der Behinderten-Wohnheimat Stuhr beschlossen habe. Eine Erfolgsgeschichte: Dank Spenden von knapp einer Million Euro baute der Verein in Heiligenrode ein Heim mit 30 Plätzen für Menschen mit Handicap in Trägerschaft der Lebenshilfe Syke. Im Jahr der Eröffnung (2001) fiel zudem die Entscheidung, das alte Heiligenroder Postgebäude zur Begegnungsstätte „Unser Haus“ umzubauen.

Jemand, der zum Ehrenamt nicht „Nein“ sagen konnte

Dort trifft sich unter anderem die Gruppe Vergissmeinnicht für Tänzer mit geistiger Behinderung, wo auch Wieses jüngerer Sohn mitmacht. Leiterin ist Antonia Warfelmann. „Sie hat schon als Jugendliche den Stuhrer Wolf bekommen“, sagt Wiese und lacht. Er musste dafür 80 Jahre alt werden.

Wiese ist jemand, der zum Ehrenamt nicht „Nein“ sagen konnte. Er erinnert sich noch genau an jenen Tag, als er mit seiner Frau Lore zum Elternabend der Lebenshilfe Syke ging und „nur noch ein Tisch für zwei Personen ganz vorne frei war. Plötzlich wurde ich für die Wahl zum Elternbeirat vorgeschlagen und gewählt“. Weil niemand den Vorsitz übernehmen wollte, sei er als Chef des Gremiums nach Hause gefahren. Das war so nicht geplant. Trotzdem: „Alles, was ich an Ehrenämtern gemacht habe, habe ich mit Überzeugung und gerne gemacht“, betont er. „Ich bin so aufgewachsen.“

Rennrad gegen ein giftgünes E-Bike eingetauscht

Er war auch mal für sieben Jahre stellvertretender Vorsitzender bei der TSG Seckenhausen. „Ich komme eigentlich aus dem Sport“, sagt Wiese, der immer noch begeisterter Radfahrer ist. Er war zehn Jahre Mitglied im RSC Stuhr, hat immer die Tour de Stuhr für die örtlichen Gastronomen organisiert und in 23 Urlauben auf Mallorca mit Lore seine Runden gedreht, beide auf Rennrädern. Gesundheitsbedingt musste Wiese zuletzt kürzer treten. Er hat sein Rennrad gegen ein giftgünes E-Bike eingetauscht. „Das war wie eine Befreiung“, erzählt er. „Damit habe ich 350 Kilometer in vier Wochen zurückgelegt.“

Diesen Elan dürfte Wiese schon bald wieder auf seine ehrenamtliche Arbeit übertragen. Nach den Sommerferien, so die Überlegung, soll es in der Begegnungsstätte „Unser Haus“ mit der Disco für Behinderte weitergehen. Seit Februar 2020 wurde dort nicht getanzt. Es wird Zeit.