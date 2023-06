„Fast so alt wie deine Oma“: Kita Stuhr-Heiligenrode feiert ihren 50. Geburtstag

+ © Andreas Hapke Weißt du noch? Viola Dahnken (r.) und Hayo Wilken, Kindergartenkinder der ersten Stunde, schauen sich mit Hannelore Bölts, Erzieherin der ersten Stunde, ein altes © Andreas Hapke

Mit einer großen Party hat die Kindertagesstätte Heiligenrode am Freitag ihren 50. Geburtstag gefeiert. Kindergartenkinder der ersten Stunde trafen auf eine Erzieherin der ersten Stunde. Klar, dass da einige Erinnerungen ausgetauscht wurden. Die Gemeinde überreichte einen Geschenkkorb.

Stuhr – Ob Stellenausschreibungen der Kommune erfolgreicher wären, wenn man die Einrichtungen selbst den Text schreiben ließe? Als „altes Haus mit aktueller Pädagogik, viel Freude und einem gewachsenen Team, das sehr offen ist für neue Kollegen“ bezeichnete Leiterin Ulla Richter am Freitag die Kindertagesstätte Heiligenrode. Wer könnte dazu schon „nein“ sagen? Zumal das „alte Haus“ einen modernen Standard nicht ausschließt, sondern auf das Datum der Eröffnung abzielt: 6. Juni 1973.

Kollegium singt in pinkfarbenen Shirts

Fast auf den Tag genau fünf Jahrzehnte später hat die Kita mit einer großen Party für Kinder, Eltern, Großeltern und Belegschaft ihr Jubiläum gefeiert. „50 Jahr’, das ist fast so alt wie deine Oma“, sang das mit pinkfarbenen Shirts ausgestattete Kita-Team.

Dazu und zum Auftritt des Kinderchors „Kids mit Pfiff“ kamen die meisten Besucher mal am Jubiläumskranz aus Luftballons zusammen. Ansonsten herrschte auf dem weitläufigen Gelände ein großes Gewusel. Das Kollegium hatte sich für die Kleinen ein buntes Programm mit Seifenblasen, Dosenwerfen, Edelsteinsuche und Schminken ausgedacht. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzwagen da und „schulte“ den Nachwuchs am Wasserschlauch. Der Verkauf von Kuchen, Eis und Getränken brummte.

Das Fest brachte Kindergartenkinder der ersten Stunde wieder mit ihren damaligen Erzieherinnen zusammen. Hayo Wilken zum Beispiel traf auf Hannelore Bölts, die Ende Januar 2018 nach fast 45 Jahren in der Heiligenroder Kita in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt war. Viola Dahnken hatte ein Foto dabei, das sie und Wilken mit anderen Kindern einer Nachmittagsgruppe zeigt. „So etwas buddelt man halt für ein Jubiläum aus“, sagte Dahnken. Wilken wollte von ihr wissen, ob sie noch die Zwillinge aus dem Maifeld kenne.

+ Einen mit Spielzeug gefüllten Geschenkekorb haben die für die Kitas zuständige Fachdienstleitern Ann-Kathrin Dannemann (r.) und die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother mitgebracht – sehr zur Freude von Kita-Leiterin Ulla Richter (l.). © Andreas Hapke

Der Bau der Kita ging auf die im Juli 1971 verstorbene Fahrenhorsterin Elisabeth Haddenbrock zurück, die den Gemeinden Groß Mackenstedt, Heiligenrode und Fahrenhorst 150 000 Mark für den Bau eines Kindergartens vermacht hatte. Das Projekt müsse aber spätestens ein Jahr nach ihrem Tod beginnen, lautete die Voraussetzung. Im Mai 1972 rückten die Bagger an.

Bölts erinnerte an die Anfänge der Kita, bevor überhaupt das Gebäude stand: „Da haben wir in der oberen Etage der Volksbank Handtücher genäht. Das Mobiliar haben wir selbst bestellt.“ Die Einrichtung startete mit fünf Vor- und drei Nachmittagsgruppen. 160 Anmeldungen lagen vor. „Damals waren die Eltern dankbar, dass die Kita gebaut wurde. Heute wollen die meisten mitbestimmen“, stellte Bölts fest. Als große Einschnitte in den Jahrzehnten ihrer Arbeit nannte sie den Krippen-Anbau im Jahr 2009 und den Beginn der Mittagsverpflegung.

Corona-Pandemie als große Herausforderung

Kurz nach ihr ging auch Kita-Leiterin Irene Barowski in den Ruhestand. Sie hatte den größten Teil ihrer 42 Dienstjahre in der Heiligenroder Einrichtung verbracht. Barowski nannte unter anderem die Einführung von Früh- und Spätdiensten und eine damit verbundene Betreuung von bis zu acht Stunden als große Veränderung gegenüber ihrer Anfangszeit. Seit einem Jahr ist die 69-Jährige wieder im Einsatz: Sie hilft an zwei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden in der Mittagsbetreuung und im Spätdienst der Kita Meyerstraße in Brinkum aus.

In Heiligenrode war sie wie Bölts vor der Corona-Pandemie ausgeschieden, die nach Auskunft der aktuellen Leiterin Ulla Richter für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellte.

+ Oh je, da müssen sich die „Kids mit Pfiff“ an ihre Köpfe fassen. Allerdings nicht aus Fassungslosigkeit, sondern weil es der „Körperteile-Blues“ erfordert. © Andreas Hapke

„50 Jahre – das ist eine echte Hausnummer“, stellte nicht nur Heiligenrodes Pastorin Tabea Rösler fest, sondern auch die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother. Was in diesen Jahren alles geschah, ließ sie in ihrer Rede Revue passieren. Sie blickte auf die ersten Integrationsgruppen 1979 und die Übernahme der Trägerschaft vom DRK 1980 ebenso zurück wie auf den Umbau des Spielplatzes 1995 und der Gruppenräume 1997. Wer sich die Geschichte der Einrichtung in aller Ruhe vor Augen führen wollte, hatte an zwei Stellwänden Gelegenheit dazu.

Rother sprach auch den Fachkräftemangel in den Stuhrer Kitas an. Richter bezeichnet die Lage in Heiligenrode als „gut, aber trotzdem angespannt“. Dies könne sich von jetzt auf gleich ändern. Beispiel 2022: „Vor der Schließungszeit waren alle Stellen besetzt, nach den Ferien gab es drei Vakanzen.“ Seitdem würden ausgebildete Mütter aushelfen, davon eine inzwischen in Vollzeit. Montag sei immer der Überraschungstag: „Wer ist da? Und dann geht es in die Woche.“

Heute besuchen 102 Kinder die Einrichtung, in vier Kita- und einer Krippengruppe. Im Wesentlichen stammen die Kleinen aus Heiligenrode, Neukrug und Groß Mackenstedt. Um sie kümmern sich insgesamt 26 Mitarbeiter.