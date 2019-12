Fast 100 Mitwirkende liefern mitreißende Show ab

Schüler der Lise-Meitner-Schule singen und tanzen

+ © Rainer JYSCH Lehrerin Sabine Wittenfeld zeigt coole Tanzmoves. © Rainer JYSCH

Moordeich - Seit 16 Jahren stellen Schüler der Lise-Meitner-Schule kurz vor Beginn der Ferien einem großen Publikum vor, was sie in dem vergangenen Schulhalbjahr einstudiert haben. Am Dienstag- und Mittwochabend war es wieder so weit: Im Forum der Schule zeigten sie eine bunte Mischung aus Liedern und Vorführungen.