Fast alle Kinderturngruppen geschlossen

Stuhr - In einem voll besetzten Vereinsheim an der Pillauer Straße blickte der Vorsitzende des TV Stuhr, Max Wagner, während der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. „Das Jahr 2016 war in vielen Bereichen nicht erfolgreich“, lautete seine Einschätzung. Die Mitgliederzahlen seien um 61 auf 1 888 gesunken.

Das sei allerdings nicht besorgniserregend, da die Quote immerhin unter der des vorangegangenen Jahres liege. Traurig sei auch, dass der Verein im Bereich Kinderturnen fast alle Gruppen habe schließen müssen, da zum einen die Übungsleiter fehlten, aber auch die Kinder ausgeblieben seien. Eine kleine Hochburg im TV Stuhr ist laut Wagner nach wie vor die Korbballabteilung. Leider habe die Trainerin Sandra Hellmers die erste Frauenmannschaft verlassen, aber die Damen seien nicht ohne Betreuung, da Corinne Woltemade als Übungsleiterin eingesprungen sei.

Auch in der Fußballabteilung laufe alles reibungslos. „Es ist schön mitzuerleben, wie schonend unser Kunstrasenplatz von allen Fußballern behandelt wird“, so Wagner. Sein Dank ging an Günter Hueber, der den Kunstrasen nun schon seit der Einweihung vor zehn Jahren pflegt. Ein besonderes Lob gebühre auch der Tischtennisabteilung, die sich mit einem großen personellen Aufwand am Ferienspaß der Gemeinde beteiligt habe.

Ein wesentlicher Bestandteil der Tagesordnung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Es galt, 49 Urkunden, Nadeln und Duschtücher zu verteilen.

Bei den Wahlen ging es darum, drei Vorstandsposten zu besetzen, darunter den des ersten Vorsitzenden. Max Wagner betonte, dass er bereits bei der vergangenen Jahreshauptversammlung angekündigt habe, dass er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stünde. Da sich anscheinend bislang kein Nachfolger gefunden habe, werde er den Verein jedoch nicht im Stich lassen. Und so wurde Wagner für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt.

Kassenwartin Ulrike Amelsberg würdigte die Arbeit, die Wagner in den 20 Jahren seines Vorsitzes geleistet hat. Sie kam auf die Anschaffung des Kunstrasenplatzes zu sprechen, auch eine mobile Eisstockbahn sei angeschafft worden. Max Wagner kümmere sich intensiv um Sponsoren, aber auch für kleine Arbeiten sei er sich nicht zu schade. Er wechsele auch schon mal eine Glühbirne aus. „Bei dieser Vielseitigkeit wundere ich mich eigentlich nur, dass es im TV Stuhr noch keine Skiabteilung gibt“, fügte Amelsberg schmunzelnd hinzu.

Die Veranstaltungen des Jahres 2017 werfen ihre Schatten schon voraus. Im Oktober ist im Gasthaus Nobel in Moordeich ein „Stuhrer Tänzerball“ geplant, der zusammen mit der Tanzsportabteilung des TuS Varrel und dem Tanzsportclub Brinkum organisiert wird. Problemlos ging auch eine Erhöhung der Grundbeiträge über die Bühne. Erwachsene zahlen jetzt neun statt sieben Euro, für die Jungendlichen erhöhte sich der Beitrag um einen auf fünf Euro. J bos