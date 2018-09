15. Alt-Stuhrer Weinfest erweist sich abermals als Publikumsmagnet

Familiäre Atmosphäre trotz großen Besucherandrangs

+ © Jysch Die Besucherschar auf dem Alt-Stuhrer Weinfest: Auch in den breiten Gängen sammeln sich Besucher und freuen sich über das vielfältige Speisen- und Getränkeangebot. © Jysch

Stuhr - Von Rainer Jysch. Auch die 15. Auflage des Alt-Stuhrer Weinfestes neben dem Rathaus hat von Freitag bis Sonntag Tausende Besucher angelockt. Dank guter Witterung kamen viele Gäste mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Am Sonnabend wurden sogar die zahlreichen Sitzgelegenheiten an den Bierzeltgarnituren knapp. An den Stehtischen rückten die Besucher zusammen, und auch in den breiten Gängen zwischen den Buden des Winzerdorfs sammelten sich Gruppen.