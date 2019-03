Fahrzeughalle zur Arena umfunktioniert

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer . Die besten „Kuppler“ im Landkreis kommen aus der Stadt Syke. Beim Brinkumer Kuppelcontest belegten zwei Teams der Freiwilligen Feuerwehr Gödestorf-Osterholz-Schnepke (GOS) und die Ortswehr Ristedt-Gessel die drei ersten Plätze.

Die Freiwillige Feuerwehr Brinkum hatte die Fahrzeughalle wieder in eine Arena mit zwei Wettkampfbahnen verwandelt. Über Monitore konnte während der Duelle der rasende Lauf der Stoppuhren verfolgt werden, ehe die Ergebnisse eingeblendet wurden. 21 Gruppen aus zwölf Wehren beteiligten sich an diesem spektakulären Wettbewerb, bei dem es um Hundertstelsekunden ging.

Die Fahrzeughalle bebte, wenn die Teams zum Duell antraten. Den Saugkorb und die vier Saugschläuche hatten sie sorgfältig aneinandergelegt, sodass sie beim „Go“ aus dem Lautsprecher die Teile mit einer Handumdrehung kuppeln konnten.

Wenn die beiden Kupplungsteile nicht gegeneinander verkanteten. Das kostete wertvolle Sekunden. Halteleine und Ventilleine wurden angebracht, mit einem „Mastwurf“ gesichert, und wenn der vierte Saugschlauch fest an der Pumpe angekuppelt war, krachte die Faust eines Feuerwehrmannes auf den „Buzzer“, und die Uhr stoppte ihr wildes Zahlenspiel.

Zunächst traten alle Gruppen, darunter auch zwei reine Damenteams, die „Chicas“ aus Brinkum und die „Ladys“ aus Gessel-Ristedt, dreimal in die Arena.

Die Zeiten der beiden besten Durchgänge wurden addiert, und die acht schnellsten Teams qualifizierten sich fürs Viertelfinale.

Schon in dieser Qualifikationsrunde hatte das GOS-Team eine „Duftmarke“ gesetzt, als es unter 18 Sekunden geblieben war. Das schaffte keine andere Mannschaft an diesem Abend.

Für das Halbfinale qualifizierten sich GOS I durch einen Sieg gegen Gr. Mackenstedt, Gessel-Ristedt durch einen Sieg gegen Brinkum II, GOS II durch einen Sieg gegen Melchiorshausen und Brinkum I durch einen Sieg gegen Holte-Spangen.

Im Halbfinale galt Brinkum I als Favorit gegen Gessel-Ristedt, aber den Brinkumern waren technische Fehler unterlaufen, die mit fünf Strafsekunden belegt wurden und das Aus bedeuteten.

Dann traten die beiden Gödestorfer Teams gegeneinander an, denn der Zufallsgenerator hatte es so gewollt. In diesem Duell erreichte GOS I mit 17,22 Sekunden die schnellste Zeit des Abends.

Den Kampf um Platz Drei gewann GOS II, obgleich das Team langsamer gekuppelt hatte als Brinkum I, aber erneut hatte der Fehlerteufel den Brinkumern mit 25 Strafsekunden einen Streich gespielt.

Dann stieg die Spannung: Gessel-Ristedt gegen GOS I. Auf der einen Bahn die „Risseler“, die sich kaum Chancen auf einen vorderen Platz ausgerechnet hatten, weil sie „eigentlich nur aus Spaß“ teilnahmen, neben ihnen die Gödestorfer, die hier viermal in Folge den Pokal gewonnen hatten, die intensiv trainieren und auch schon in Möllenbeck unter 80 Mannschaften einen dritten Platz erreicht hatten.

Jeder kannte seine Position, jeder kannte seinen Handgriff, jeder drehte die Kupplung im Schlaf. Aber jetzt standen sie im Finale mit ihren lautstarken, erwartungsvollen Fans im Rücken und aufmerksamen Schiedsrichtern neben sich, die jeden Handgriff beobachteten. Dazu die dröhnende Musik, dann der Countdown.

Und dann ging alles blitzschnell: Bei 17,91 Sekunden blieb die Uhr bei GOS stehen, nach 21,75 Sekunden war bei „Rissel“ alles vorbei, denn sie wussten, dass den Gödestorfern kein technischer Fehler unterlaufen war. Dazu waren die zu ausgebufft.

Und dann verkündeten die beiden Organisatoren Thomas Erdt und Cord Tinnemeyer das Ergebnis: GOS I hatte zum fünften Mal in Folge den Kuppelcontest von Brinkum gewonnen, und freudestrahlend nahmen Lars Heusmann, Uwe Schmidt-Purnhagen, Hartwig Bolte, Harm-Dirk Hüppe und Heiko Lübkemann den Pokal in Empfang.