Fahrschul-Auto kracht frontal in Mercedes und Renault: Drei Schwerverletzte in Stuhr

Von: Fabian Raddatz

Rettungskräfte sind vor Ort. © Nord-West-Media TV

Ein Fahrschul-Auto ist am Dienstagmittag frontal in zwei Fahrzeuge gekracht. Drei Menschen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt.

Stuhr – Schwerer Unfall am Dienstagmittag, 4. April 2023, in Stuhr-Seckenhausen. Ein Fahrlehrer ist mit einem Fahrschul-Wagen frontal in einen Mercedes Geländewagen und Renault Clio gekracht. Drei Personen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mehr Infos in Kürze.