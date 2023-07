Fahrplan bis 2040: Kommunale Wärmeplanung in Stuhr als Chance

Seit Anfang Juli 2021 liefert die Avacon Natur (hier Geschäftsführer Andreas Kleese) die Fernwärme für das Wohngebiet Briseck. Fernwärme gilt als Schlüsseltechnologie bei der Wärmewende. © Andreas Hapke

Wie könnte eine kommunale Wärmeplanung für Stuhr aussehen? Eine, die bis 2040 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung der Gebäude erreicht? Einen Fahrplan für die Umsetzung hat die Gemeinde jetzt vorgelegt. Auf Basis einer Datenerhebung will sie konkrete Projekte in Angriff nehmen.

Stuhr – Bis Ende Dezember 2026 ist die Gemeinde Stuhr als Mittelzentrum dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erarbeiten. Grundlage ist das Niedersächsische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels. Es tritt zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft. Ziel: die Herausforderungen der Wärmewende strategisch anzugehen. Dominik Kreuzhermes, Fachbereichsleiter Ortsentwicklung und Bauen, kennt den Fahrplan für die Umsetzung.

Oberziel ist die treibhausgasneutrale Wärmeversorgung der Gebäude

Demnach beinhaltet die Strategie der Gemeinde die aktuelle Situation im Gebäudebestand und der Versorgungsstruktur. In Kombination mit einer umfassenden Erhebung der vorhandenen Potenziale an erneuerbaren Energien wird ein Zielszenario entwickelt. Oberziel muss sein, bis 2040 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung der Gebäude erreichen.

Wie sieht der Wärmebedarf und -verbrauch aller Gebäude aus? Wie steht es um die damit verbundenen Treibhausgasemissionen? Um Fragen wie diese geht es in der Bestandsanalyse, in die auch Informationen über Gebäudetypen, Baualtersklassen sowie die aktuelle Versorgung, etwa aus Gas- und Wärmenetzen, einfließen.

Alle Personen und Stellen, die über die erforderlichen Daten verfügen, müssen diese laut Gesetz auch herausgeben. Die Bezirksschornsteinfeger zum Beispiel seien mitbeteiligt, sagt Kreuzhermes. Ebenso seien die Energieversorger verpflichtet, Auskünfte über die Höhe der privaten Stromverbräuche zu geben. „So wird es einfacher, Daten zu erstellen, und der Unsicherheitsfaktor wird gemindert.“ Die privaten Lebensverhältnisse der jeweiligen Hauseigentümer blieben davon völlig unberührt.

Wärmeplanung führt Potenziale und Bedarfe systematisch zusammen

Im zweiten Schritt stehen die Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs und zur treibhausgasneutralen Versorgung der Gebäude mit Wärme aus erneuerbaren Energien im Fokus.

Als fiktives Beispiel führt Kreuzhermes den großen Industriebetrieb an, der Unmengen von Abwärme produziere. Dieser Betrieb könne herangezogen werden, um ihn an ein noch zu errichtendes Wärmenetz anzuschließen. Wo können Netze für Fernwärme, die als eine der Schlüsseltechnologien der Wärmewende gilt, überhaupt aus- oder neu gebaut werden? Wo ist Geothermie möglich? Solche Informationen könnten die private Anschaffung einer Wärmepumpe überflüssig machen.

Die kommunale Wärmeplanung führt Potenziale und Bedarfe systematisch zusammen. Sie habe den Charakter einer „informellen Planung“, erklärt Kreuzhermes. Sie ersetze zwar keine Detail- und Umsetzungsplanung, bereite aber sehr wohl kommunale Aktivitäten vor.

Beauftragung einer Agentur bis Ende 2023

So stehen am Ende des Prozesses eine Handlungsstrategie zur Senkung und treibhausgasneutralen Deckung des Wärmebedarfs – verbunden mit konkreten Maßnahmen. „Fünf Projekte wollen wir auf Basis der Datenerhebung innerhalb der kommenden fünf Jahre umsetzen“, kündigt Bürgermeister Stephan Korte an. „Sie werden durch den Gemeinderat beschlossen.“ Für die Entwicklung eines kommunalen Wärmeplans möchte die Gemeinde bis Ende 2023 eine Agentur beauftragen. Das Land Niedersachen fördert das Vorhaben mit 16 000 Euro pro Jahr sowie zuzüglich 25 Cent für jede Einwohnerin und jeden Einwohner.

Eine generelle Bürgerbeteiligung sieht Kreuzhermes skeptisch. Die regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung des Wärmeplans im Klima- und Naturschutz „kann dazu führen, dass die Wärmeplanung unter Beteiligung der Politik entsteht“.

Laut dem Bürgermeister kann Beteiligung unumgänglich werden – „wenn wir in bestimmten Gebieten Tiefengeothermie anstreben. Das können wir nicht ohne die Einwohner machen, das muss mit den Bürgern abgestimmt werden“.

Ausschuss empfiehlt zeitnahe Ausschreibung

Der Ausschuss für Klima- und Naturschutz hat kürzlich die zeitnahe Ausschreibung für die Entwicklung eines kommunalen Wärmeplans empfohlen. Für die Grünen-Fraktionsvorsitzende ergibt sich dadurch eine „Chance, sich anzuschauen, wie wir Stuhr künftig mit Wärme versorgen können. Was kann man ermöglichen? Jemanden zu etwas verpflichten kann man sowieso nicht“. Die SPD-Ratsfrau Gudrun Klomburg forderte eine „differenzierte Betrachtung“ des ländlichen Bereichs mit vereinzelten Häusern und der Ortsteile Stuhr, Moordeich, Brinkum und Varrel mit zum Teil vierstöckigen Gebäuden.

Wie ein Haus aus den 1950er-Jahren zu bewerten ist, das sich nach einer Sanierung energetisch auf dem neuesten Stand befindet, wollte ein Bewohner wissen. „Man erhebt Baualtersklassen, um abzuleiten, welcher Energiestandard vorhanden ist“, sagte Kreuzhermes. „Wie ein Gutachter das im Einzelfall betrachtet, kann ich nicht sagen.“