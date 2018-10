Staatsanwaltschaft kann Fahrerflucht nicht nachweisen

Brinkum - Von Dieter Niederheide. Ein Heranwachsender musste sich gestern vor dem Amtsgericht Syke wegen Unfallflucht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn verdächtigt, im Februar dieses Jahres auf einem Parkplatz in Brinkum beim Ausparken mit seinem Transporter ein Auto gerammt zu haben. Ihm wurde zunächst zur Last gelegt, sich von der Unfallstelle entfernt zu haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Um es vorweg zu schreiben: Er wurde auf Kosten der Staatskasse, wie von der Staatsanwältin beantragt, freigesprochen. Seine Einlassung, er habe aus dem Fenster des Transporters geschaut und an dem anderen Fahrzeug keinen Schaden bemerkt, war nicht zu widerlegen, obwohl der Schaden an dem Auto bei rund 1450 Euro lag. Laut Jugendrichter gab es zu unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, und die Videoaufnahme der Kamera auf dem Parkplatz ist nicht mehr vorhanden. Anhand dieser Aufnahme war über die Halterfeststellung der Angeklagte ermittelt worden.

Es gibt eine Zeugin, die den Vorfall beobachtetet hat. Diese gab an, dass der Heranwachsende vorwärts aus der Parkbucht gefahren war. Nachdem er mit der Beifahrerseite das Heck des neben ihm parkenden Autos touchiert hatte, sei er rückwärts zurück in die Parkbucht gefahren, um dann wieder vorwärts mit Tempo wegzufahren. Der Anstoß sei zu hören gewesen, so die Zeugin. Der Angeklagte gab hingegen an, dass er rückwärts aus der Parkbucht gefahren sei.

Eine Polizistin berichtete, dass das verschwundene Video gezeigt habe, dass die Situation für den Heranwachsenden sehr eng gewesen sei und er sich beim Ausparken mehrfach korrigieren musste. Ob der Angeklagte den Schaden tatsächlich nicht bemerkte, sei nicht zu klären.

Das Fazit der Staatsanwältin: „Wir können nicht mehr sicher feststellen, ob er den Schaden gesehen hat oder nicht.“ Der Jugendrichter sagte dem Angeklagten, dass die Regulierung des Unfallschadens eine zivilrechtliche Angelegenheit sei.

