Fahrenhorsterin Grace Jiang lädt zum Neujahrsfest ins Bürgerhaus ein

Von: Andreas Hapke

Lampions im Hauseingang: Für Grace Jiang hat das Neujahrsfest schon begonnen. © andreas hapke

Zu einem chinesischen Neujahrsfest lädt die Fahrenhorsterin Grace Jiang alle Bewohnerinnen und Bewohner für den 4. Februar ins Bürgerhaus ein.

Fahrenhorst – Wenn der Weihnachtsbaum ausgedient hat, werden im Eingang des Hauses von Grace Jiang Lampions aufgehängt. Jene Papierlaternen, die ursprünglich aus China stammen, wo sie zur Übermittlung von Nachrichten dienen. Sie künden von Hochzeit oder Geburt, von Tod oder Krankheit, je nach Farbe. In Fahrenhorst künden die Lampions vom bevorstehenden Neujahrsfest.

Diese Tradition hat Grace Jiang mit nach Deutschland gebracht, als sie zu ihrem Ehemann Robert-Jan Stüssel gezogen ist.

In diesem Jahr möchte Grace Jiang das neue Jahr, das Jahr des Hasen, mit möglichst vielen Fahrenhorstern willkommen heißen. Dazu lädt sie für Samstag, 4. Februar, in das Bürgerhaus ein. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 18 Uhr.

Am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende

Das Neujahrsfest hat zwar wie üblich am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende begonnen, diesmal also am 22. Januar. Doch ab dann ziehen sich die Bräuche über einen Zeitraum von 15 Tagen, weshalb der 4. Februar noch gut hineinpasst.

Die Feier bildet den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Sinn & Kultur“ im Bürgerhaus Fahrenhorst. Sie sei aber allein ihre Idee gewesen, sagt Grace Jiang. Dankbarkeit, Integration und Völkerverständigung nennt sie als Motivation. „Ich weiß es zu schätzen, dass ich in Deutschland, speziell in Fahrenhorst, akzeptiert werde.“ Sie wolle den Menschen etwas zurückgeben. „Es würde mich freuen, wenn ich ihr Leben ein bisschen bunter machen kann.“ Der Eindruck, den die Menschen von China hätten, komme aus den Medien. „Ich will eine andere Seite Chinas zeigen.“

Die andere Seite Chinas beinhaltet im Bürgerhaus unter anderem einen bunten Strauß chinesischer Musik mit traditionellen Instrumenten, wofür Grace Jiang befreundete Landsleute gewonnen hat. Sie hoffe, vorher noch ein Piano aufzutreiben. „Daran könnten dann Deutsche und Chinesen gemeinsam spielen.“

Gerichte und Häppchen aus dem Reich der Mitte

In der Küche des Bürgerhauses gibt es zahlreiche Gerichte und Häppchen aus dem Reich der Mitte, und das zu günstigen Preisen. „Damit man so viel wie möglich probieren kann“, begründet Grace Jiang. Wie auf einem „kleinen Markt“ werde es dort zugehen. Auch das Büfett stelle ihre chinesische Community bereit.

Speisen und Musik seien sowohl traditionell als auch international ausgerichtet, sagt Grace Jiang. Damit wolle sie zeigen, dass China offen für Ideen und Einflüsse von außen sei. Das kulinarische Angebot werde sich von dem unterscheiden, was Deutsche hierzulande als chinesisches Essen wahrnehmen.

Darüber hinaus werde einer ihrer Freunde erklären, was es mit dem chinesischen Neujahrsfest auf sich habe. Zum Beispiel, dass man sich in China zu diesem Anlass Geld in roten Briefen, den Hong Baos, schenkt. Heute passiere das oft digital, sagt Grace Jiang. Das Geld werde per Kreditkarte überwiesen. Das Jahr des Hasen wird dann auch Thema sein. Es ist ein gutes Jahr, um Babys zu bekommen oder ein Unternehmen zu gründen, heißt es. Für Grace Jiang ist das ein „guter Wunsch: Man muss dafür arbeiten, dass er in Erfüllung geht.“

Amerikanischer Professor gab ihr den Namen

Grace Jiang heißt Grace Jiang, weil ihr ein amerikanischer Professor an der Uni diesen Namen gegeben hat. „Mein Vorname ist unaussprechlich“, begründet sie. In Fahrenhorst lebt sie seit knapp zehn Jahren. Allerdings sei sie vor Ausbruch der Pandemie häufig für längere Zeit in die Heimat gereist, weil dies ihre selbstständige Tätigkeit im Handel mit Stahlprodukten erforderte. Bis zu sechs Monate konnten solche Aufenthalte schon mal dauern. Doch damit ist seit Corona Schluss.

„Too risky“, zu riskant findet Grace Jiang inzwischen eine Reise nach China. Pandemiebedingt könne die Regierung inzwischen alles durchsetzen, was ihr in den Sinn komme.

„Man kann jederzeit eingesperrt werden. Es gibt Leute mit Flugtickets und Personalausweisen, und trotzdem dürfen sie das Land nicht verlassen.“

Grace Jiang verfolgt eine neue Geschäftsidee

Deshalb verfolgt Grace Jiang seit Kurzem eine neue Geschäftsidee aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz: Weil chinesische Familien nicht unbedingt eine zweite Sprache kennen, hat sie einen Fremdsprachen-Teddybären entwickelt. Dieser kommuniziere mit den Kindern schon im Babyalter auf Englisch, erklärt sie. Man müsse sich den Bären als „eine Art Übersetzer“ dessen vorstellen, was die Eltern sagen. Sie bringe das Programm und das Spielzeug ein, für die Umsetzung benötige sie aber noch Kooperationspartner aus der Computerbranche.

Laut Grace Jiang gibt es die Möglichkeit, im Ausland ein Neujahrsfest mit Unterstützung der chinesischen Regierung auszurichten. Doch sie habe keinerlei Interesse daran, betont sie. Sie stelle die Veranstaltung im Bürgerhaus privat auf die Beine.

Mit Neujahrsfest verbindet sie Zeit mit der Familie

Mit dem Neujahrsfest verbindet die Chinesin Zeit mit der Familie. „So wie das in Deutschland zu Weihnachten der Fall ist. Das ist eine Chance zusammenzukommen. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde sehr.“ Umso mehr würde sie sich freuen, wenn die Menschen im Bürgerhaus miteinander ins Gespräch kämen. Zumal es während der Pandemie dazu kaum Gelegenheit gegeben habe.

Mit den Einnahmen von dem Fest möchte Grace Jiang einen Deutsch-Kurs im Bürgerhaus sponsern. Sie selbst besucht einen Kurs im Brinkumer Mehrgenerationenhaus, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Flüchtlinge und Neuankömmlinge wollten unbedingt Deutsch lernen, begründet sie. Sie würden jede Gelegenheit nutzen, die sich ihnen biete. Schon bald dürfte es eine weitere in Fahrenhorst geben.