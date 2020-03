Fahrenhorster ermöglichen öffentlichen Defibrillator

Fahrenhorst – Den 16. Juni 2019 wird ein 60-jähriger Schützenfestbesucher nicht wieder vergessen – und viele Fahrenhorster „Feierbiester“ ebenfalls nicht. Um Mitternacht war der Mann plötzlich mit einem, wie sich später herausstellte, Herz-Kreislauf-Stillstand zusammengebrochen. „Sofort wurde die Party beendet. Es war auch niemandem mehr zum Feiern zumute“, berichtet Vorsitzender Christian Seevers.

Glücklicherweise gibt es in Fahrenhorst zahlreiche junge Leute, die in der Ersten Hilfe ausgebildet sind und sich sofort des Kollabierten annahmen. Notfallsanitäter Jonas Thomsen koordinierte und organisierte die Hilfe, und als der Rettungswagen eintraf, war der Besucher schon wieder ansprechbar.

Dass die Fahrenhorster Jugendlichen so umsichtig und fachgerecht Hilfe leisteten, war laut Seevers ein glücklicher Zufall. Nicht auszudenken, was ohne den entschlossenen und beherzten Einsatz von Thomsen und seinen Freunden hätte passieren können, denn ein Defibrillator stand nicht bereit.

Noch am gleichen Abend drückte ein Besucher dem Vorsitzenden einen Geldschein als Spende zum Kauf eines „Defis“ in die Hand. Weitere Gäste schlossen sich diesem Beispiel an, aber die Summe reichte noch nicht aus. Unverzüglich startete Seevers in Fahrenhorst, Warwe und Feine eine Flugblattaktion, um weitere Spenden einzusammeln. „Die Hilfsbereitschaft war riesengroß“, so Seevers. Einige Betriebe hätten ihm sogar angeboten, ein solches Gerät zu sponsern. „Aber durch die Spenden sind nun alle Bewohner an der Einrichtung beteiligt.“

Mit dem Autohaus Butenbremer fand sich auch ein Fahrenhorster Unternehmer, der für das Gerät einen Standort mit Stromanschluss zur Verfügung stellte, denn im Winter muss der „Defi“ gewärmt und bei zu großer Hitze gekühlt werden. Die Stromkosten übernahmen die Autohaus-Inhaber Manuel und Sabine Jergus auch.

Im Herbst wurden Interessierte in der Schützenhalle in die Handhabung des Geräts eingewiesen, und alle staunten, wie „wunderbar einfach“ damit zu arbeiten ist. Es ist der vierte in Fahrenhorst installierte Defibrillator. Weitere hängen in der Schützenhalle, im Sportlerheim und im Feuerwehrgerätehaus, aber sie sind nicht jederzeit öffentlich zugänglich.

Der Schützenfestbesucher hat sich inzwischen erholt. „Ihm geht es wieder gut“, berichtet Jonas Thomsen. Christian Seevers hat ihn auch schon zum Fahrenhorster Schützenfest am 20. und 21. Juni eingeladen. bt