Fahrenhorst bekommt „neuen“ Dorfplatz

Gemeinde pachtet Fläche hinzu / Richtfest für das Stiftungshaus nicht vor Mitte Februar

+ Der Rohbau des Stiftungshauses ist weit fortgeschritten. Fotos: Hapke

Fahrenhorst - Von Andreas Hapke. An der Timmstraße in Fahrenhorst ist eine zweite Baustelle hinzugekommen. Während der Rohbau für das Stiftungshaus als Kultur- und Begegnungsstätte kurz vor der Fertigstellung steht, haben jetzt die Erdarbeiten für die Umgestaltung des Dorfplatzes begonnen. Entsprechende Planungen hat die Gemeinde am Mittwoch präsentiert.