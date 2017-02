Netzwerk Nachbarschaft für Stuhr

Stuhr - Von Andreas Hapke. Seit 2005 geht in Stuhr im Zwei-Jahres-Rhythmus der Fachtag Prävention über die Bühne. Nach und nach ist das Programm konkreter geworden: Ging es bei der Premiere im Jahr 2005 noch darum, die Strukturen der kommunalen Präventionsarbeit zu entwickeln, kam 2007 die Vernetzung aller daran beteiligten Personen und Organisationen hinzu. Seit 2009 gibt es als festen Bestandteil die „aktuelle Stunde“, in der die jeweiligen Akteure neue Ansätz in der Präventionsarbeit aus den zurückliegenden zwei Jahren vorstellen.

Beim 7. Fachtag am Freitag, 3. März, geht es im Ratssaal um die laufenden Projekte Medienscouts an der KGS Brinkum und Café Kinderwagen im Brinkumer Mehrgenerationenhaus sowie um das Netzwerk Nachbarschaft, das laut Hans Schüler, Geschäftsführer der Präventionsarbeit in Stuhr, noch ganz am Anfang steht. Wir haben mit Schüler darüber gesprochen, in welche Richtung das Netzwerk gehen könnte.

Herr Schüler, Sie wollen die Idee des bundesweiten Netzwerks Nachbarschaft auf Stuhr übertragen. Was steckt dahinter?

Schüler: Zurzeit beschäftigt sich eine interne Arbeitsgruppe damit, wie Stuhr gemeinsam mit der Polizei und der Gemeinde Weyhe die Menschen für das Thema Einbruchschutz sensibilisieren kann. Da spielen Nachbarn eine wichtige Rolle. Ich halte es aber für sinnvoll, unabhängig von der Kampagne Einbruchschutz etwas zu unternehmen. Ich finde die Idee, Nachbarschaften zu stärken, grundsätzlich super.

Hat Stuhr einen so großen Nachholbedarf? Es gibt doch schon die Quartiersarbeit unter dem Dach von Pro Dem, bei der Ehrenamtliche in den Ortsteilen einen Blick über den Gartenzaun werfen, um sich um Nachbarn zu kümmern.

Schüler: Die wichtige Quartiersarbeit besteht sowohl in Weyhe als auch in Stuhr, und sie bezieht sich im Wesentlichen auf ältere Leute. Es wäre doch möglich, dass diese Ehrenamtlichen als Multiplikatoren dabei sind, auch alle anderen, die sich in der Nachbarschaft engagieren. Wir wollen kein Konzept völlig neu aufstülpen, sondern auf Bestehendes aufbauen. Die Akteure vor Ort sollen entscheiden, was sie machen wollen. Wir helfen ihnen dabei.

Wie könnte das denn konkret aussehen und inwiefern sollte sich die Gemeinde einbringen? Das Netzwerk Nachbarschaft legt Wert darauf, dass die Initiative von den Nachbarn ausgeht. Dann sind zum Beispiel Förderungen für Straßenfeste und Bauvorhaben möglich.

Schüler: Nehmen Sie das Beispiel Spielplatzpaten, für die die Gemeinde den Impuls gegeben hat. Heute schauen sich einige von ihnen nicht nur an, ob die Spielgeräte in Ordnung oder die Hecken zu hoch sind. Sie veranstalten auch Spielplatzfeste, die sich positiv auf die Nachbarschaften auswirken. Wir unterstützen sie dabei. Aber sie könnten sich künftig auch an das Netzwerk wenden. Wir stehen erst ganz am Beginn unserer Überlegungen.