Externe Verstärkung für die Kitas in der Gemeinde Stuhr

Stuhr - Die Gemeinde Stuhr hat zum Jahreswechsel das Personalkarussell angeschmissen. Nicht nur, dass Kerstin Frohburg jetzt die Leitung des Fachbereichs Bildung, Soziales und Freizeit übernimmt. Darüber hinaus begrüßt die Verwaltung drei neue Leiterinnen für die Kindertagesstätten Heiligenrode, Heiligenrode-Klosterplatz und Blocken. Und: Auch die Nachfolge für die Kita-Leitung in Seckenhausen ist laut Verwaltung bereits geklärt.

Frohburg löst nach interner Ausschreibung den bisherigen Fachbereichsleiter Detlev Gellert ab, den sie ohnehin seit einiger Zeit vertritt. „Sie ist keine Überraschungssiegerin“, sagt der Erste Gemeinderat Ulrich Richter zum Ergebnis des Bewerbungsverfahrens. Gellert befindet sich aus Krankheitsgründen nicht im Dienst und wird – dies hat er bereits angekündigt – nach seiner Genesung in den Ruhestand übergehen.

Dem Fachbereich Frohburgs sind die beiden Fachdienste Sozialer Service sowie Bildung, Jugend und Sport, dessen Leiterin sie bislang war, untergeordnet. Wer ihre Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. Auch das klärt die Gemeinde gerade per interner Ausschreibung. „Wir sind überzeugt, dass unser Personal die Qualität dafür mitbringt“, sagt Richter.

Frohburg hatte schon ihre Ausbildung in Stuhr gemacht und diese 1995 abgeschlossen. Danach war sie unter anderem Leiterin des Fachdienstes Zentrale Dienste und hatte es mit Finanzen, Personalwesen, Verkehr und Gewerbe zu tun. Mitte 2013 übernahm sie den Fachdienst Bildung, Jugend und Sport und wurde damit auch Stellvertreterin Gellerts. Nun steht sie selbst dem Fachbereich mit dem größten Personalkörper der Verwaltung vor. „Die Aufgaben sind mir nicht neu. Es kommt nur der Bereich Soziales hinzu“, sagt die 48-Jährige. Sie sei optimistisch, diesen „schnell zu erschließen“. Darauf und auf die „noch intensivere Zusammenarbeit mit der Politik“ freue sie sich.

Die Personalacquise in der Kinderbetreuung wird noch lange einen Schwerpunkt ihres Wirkens bilden. „Es ist eine Herausforderung, so viel Personal zu gewinnen und zu behalten, um alle Stellen besetzen zu können“, sagt Frohburg. Umso glücklicher sei sie, dass „das Verfahren für die Leitungsstellen so gut gelaufen ist. Wir sehen unsere Kitas in guten Händen.“

Die Einrichtung in Heiligenrode leitet seit Jahresbeginn Ulla Richter. Die 52-Jährige ist in Stuhr aufgewachsen und hat schon in ihrer Ausbildung zur Erzieherin in Heiligenrode gearbeitet. „Das war 1988, aber ich habe das Haus nicht wiedererkannt.“ Trotzdem fühle es sich „ein bisschen wie nach Hause kommen“ an. Richter lebt noch in Bremen und hat drei Kinder im Alter von 20 bis 27 Jahren. Weil alle mit der Schule fertig seien, habe sie einen Wechsel in eine Vollzeitbeschäftigung angestrebt. In Heiligenrode arbeitet sie 39 Stunden pro Woche.

Richter ist gelernte Erzieherin, hat Sozialpädagogik studiert und sich im Laufe ihres Berufslebens fortbilden lassen. Unter anderem sei sie auch Hospizlerin und habe den Verein „Mathe am Strand“ mitgegründet. Sie übernimmt die Leitung von Cindy Sommer, die laut Frohburg „aus privaten Gründen zurzeit nicht im Dienst ist“.

Zuletzt war Corinna Kardekewitz kommissarisch verantwortlich für die Einrichtung. Sie wird die Leiterin der neuen Kita Blocken, die nach Auskunft Frohburgs voraussichtlich nach den Sommerferien ihren Betrieb aufnimmt. Bis dahin arbeitet sie in der Kita Heiligenrode-Klosterplatz mit, an deren Aufbau sie seit den Sommerferien mitgewirkt hat.

Die Leitung am Klosterplatz steht auch seit Anfang dieses Jahres fest: Es ist Christiane Günther, die zuletzt für die Bremische Evangelische Kirche (BEK) in einer Inklusionseinrichtung gearbeitet hat. Mit einem 21-jährigen Sohn und einer 14-jährigen Tochter sah die studierte Sozialpädagogin den Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Stellenausschreibung für Stuhr habe sie sofort angelacht. Als Grund nennt sie die kombinierten Leitungs- und Gruppenstunden. Knapp die Hälfte ihrer 33 Wochenarbeitsstunden kann sie sich in der Gruppe einbringen und „nah am Kind sein. Ich habe sofort Lust gehabt, mir dafür ein Konzept zu überlegen“, sagt die 51-Jährige.

Ulrich Richter ist „glücklich, zwei externe Kräfte gewonnen zu haben. Man muss froh sein, überhaupt Stellen zu besetzen. Ich freue mich, wie wir das geschafft haben.“