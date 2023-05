Ex-Werder-Bremen-Profi Nelson Valdez kickt mit Kindern in Stuhr

Von: Rainer Jysch

Freuen sich auf einen Nachmittag mit Ex-Werder-Bremen-Profi Nelson Valdez, der am 2. Juni als Gast beim TV Stuhr mit Kindern trainieren und Autogramme geben wird (v.l.): Silke Amrhein (Leitung Jugendtreff No Moor), Oliver Dausin (Ganztagsleitung Schulen), Adolfo Oviedo (Sozialpädagoge) und Jennifer Hormann (Team Jugend Rathaus Stuhr). © Rainer Jysch

Zu einer besonderen Begegnung auf dem Haupt-Fußballplatz des TV Stuhr an der Pillauer Straße in Stuhr-Moordeich kommt es am Freitag, 2 Juni. Der ehemalige Fußball-Profi Nelson Valdez (39) hatte sich bereit erklärt, einen Nachmittag lang von 15 bis 18 Uhr mit Kindern und Jugendlichen der 4. und 5. Klassen zu trainieren.

Stuhr – Der Jugendtreff No Moor und die Ganztagsschule Moordeich haben in Kooperation mit den Sportvereinen TV Stuhr und TuS Varrel diese Veranstaltung für Kinder der Stuhrer Grundschulen und der Lise-Meitner-Schule (LMS) auf die Beine gestellt.

„Neben dem coolen Fußballtraining steht Nelson Valdez für eine Autogrammstunde zur Verfügung“, erklärt Silke Amrhein, Leiterin des Jugendtreffs No Moor. „Zuschauer und Zuschauerinnen sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei“, heißt es in einer Mitteilung. Speisen und Getränke können im Vereinsheim des TV Stuhr erworben werden. Für die jungen Gäste stehen Spielsachen und Bewegungsangebote bereit.

Eine große Hilfe bei der Organisation des Trainings war der Sozialpädagoge Adolfo Oviedo des Jugendtreffs No Moor, der wie Nelson Valdez aus Paraguay stammt. Über Instagram habe er bereits Anfang März den Kontakt zu seinem Landsmann aufgenommen und ihn eingeladen. „Gerne mache ich etwas für die Kinder“, sei die spontane Reaktion des Ex-Werder-Stürmers gewesen, der früher auch bei Borussia Dortmund und in der paraguayischen Nationalmannschaft gespielt hat.

Generationen sollen am Spielfeldrand ins Gespräch kommen

Parallel zu den Überlegungen im Jugendhaus No Moor, etwas für die Jugendlichen zu organisieren, hatte auch der Ganztagsleiter Oliver Dausin die Idee, mit Ailton oder Valdez etwas für die Jugendlichen vorzubereiten. „Die Vermittlung zu Nelson Valdez durch Adolfo war natürlich ein Geschenk“, sagt der Ganztagsleiter.

Einige Trainer der beteiligten Sportvereine haben ihr Interesse bekundet und wollen als Zuschauer dabei sein. „Die Jüngeren werden Nelson Valdez eher aus Erzählungen kennen“, meinte Jennifer Hormann aus dem Team Jugend im Rathaus Stuhr. „Aber es ist ja das Ziel, etwas für alle Generationen zu organisieren, damit sie ins Gespräch kommen und alle an dem Erlebnis teilhaben können.“

Nelson Valdez organisiert Schulprojekt in Paraguay

Wer das Schulprojekt von Nelson Valdez in Paraguay unterstützen möchte, hat an diesem Tag die Gelegenheit zu einer Spende zugunsten der „Nelson und Martinka Haedi Valdez Stiftung“. Valdez plane, neben einer normalen Schule auch eine Fußballschule in seiner Heimat zu finanzieren, berichtet Adolfo Oviedo.

Die Anmeldung zum Training mit dem Ex-Werder-Profi für die Fünftklässler der LMS erfolgt über den Jugendtreff No Moor. Die Viertklässler der Grundschulen können sich hingegen beim Ganztagsleiter Oliver Dausin anmelden. Die Teilnahme ist auf 40 Kinder begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Kind.

Die Vergabe der Plätze erfolge im „Windhundverfahren“. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Silke Amrhein.