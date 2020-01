Stuhr - Von Bjarne Kommnick. Die Europahymne im arabischen Stil, das mag für den einen oder anderen nach einem ungewöhnlichen Szenario klingen. Doch nicht für das Blue-Note-Bach Jazz-Ensemble mit Jens Schöwing (Klavier), Christian Frank (Bass), Marc Prietzel (Schlagzeug) und Matthias Entrup (Vibrafon). Die vier Musiker bewiesen im Rahmen des Jazzfestes im Stuhrer Rathaus vor über 60 Schülern, dass in der Musik alles möglich ist ,Entrup appellierte an sein Publikum: „Nur weil etwas ungewohnt klingt, heißt es nicht, dass die Musik schlechter ist.“ Der Vibrafonist ergänzte: „Unterschiedliche Kulturen haben verschiedene musikalische Einflüsse. Das mag zunächst fremd wirken, aber die Herkunft entscheidet nicht über gute und schlechte Musik, oft muss man nur die Mauer der Gewohnheit durchbrechen, um das zu verstehen.“

Mit ihrem „Bach2School“-Konzert möchte das Ensemble zeigen, dass Musik kein schwarz-weiß Denken ist, sondern wie ein Gespräch geführt werden kann: „Das gilt vor allem für das Improvisieren, das ist zwar eine Kunst, aber keine die ihr nicht erlernen könntet“, ermutigt Schöwing die Schüler: „Es ist wie Rede und Antwort mit seinem musikalischen Gegenüber, da muss auch nicht immer alles reibungslos laufen.“

Vielen erfolgreichen Jazz-Musikern sei es aus diesem Grund sogar egal, was der Zuhörer denkt: „Miles Davis war ein bekannter Jazzmusiker, der hat sich so wenig dafür interessiert, was seine Fans denken, dass er manchmal einfach mit dem Rücken zum Publikum stand“, erzählt Schöwing. Für Prietzel gibt es jedoch auch einfachere Wege Musikspielen zu lernen: „Einfach machen und Fehler zulassen.“

In 90 Minuten versuchten die vier Künstler mit improvisierten und einstudierten Stücken genau das zu vermitteln: Unbeschwert und ohne Sorgen, Spaß am Spielen zu haben: „Und wenn man dann noch sieht, was alles in der Musik möglich ist, stehen einem alle Türen offen“, so Frank.

So präsentierte das Ensemble eine musikalische Mischung mit Liedern aus der Kirche als Blues gespielt oder die Europahymne in den verschiedensten Variationen.

Auch die Musikgeschichte kam nicht zu kurz. Schlagzeuger Prietzel spielte auf seinem Instrument den üblichen Pop-Beat aus den heutigen Charts: „Die meisten bekannten Pop-Lieder funktionieren nach diesem Schema“, verrät er. Als er dann offenbarte, dass dieser Beat seinen Ursprung im alten Ägypten hat und heute so einen großen Einfluss auf unsere heutige Musikkultur nimmt, staunten die Schüler nicht zu wenig.

Aber auch Geschichten zu Bach, Beethoven und Mozart standen auf dem Konzert-Programm.

Was die Künstler bei ihrem Auftritt denken, blieb den Schülern nicht verschwiegen, denn das Konzert sollte in erster Linie dem Zuschauer ein Einblick hinter die Kulissen bieten, wie ein Jazz-Musiker sein Handwerk ausübt, was er für Möglichkeiten hat und welche Fehler zu vermeiden sind. Eine Perspektive, die viele der Schüler noch nicht kannten.

So gab es ständig Erklärungen und Anekdoten zwischen den musikalischen Einlagen, die Zuschauer konnten so ein Stück weit in die Welt eines Jazz-Musikers eintauchen.

Das Interesse daran schien groß, das zeigte sich durch die hohe Aktivität der Schüler, die mit Fragen und Antworten zu einem fest integrierten Bestandteil des Jazz-Konzertes des Blue-Note-Bach-Ensembles im Rathaus wurden.