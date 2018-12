640 Euro für das Tierheim Arche Noah

Spendenaktion

+ © Ehlers Diana Marxen-Lammertz und Mareike Bergmann. © Ehlers

Brinkum - Was ist denn das für eine Dose? Neugierig betrachtet dieser süße getigerte Bewohner des Tierheims Arche Noah, was Diana Marxen-Lammertz, Inhaberin des Fuß-Fit-Instituts in Stuhr, mitgebracht hat.