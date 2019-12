Ein etwas anderer Adventskranz

Gruppe „Stuhr Rocks“ spendet weihnachtliche Deko aus 180 Steinen

+ Einen sechs Kilogramm schweren Adventskranz haben die Mitglieder von „Stuhr Rocks“ (v.l.) Elke Waßmann, Kristin Davis, Michaela Schnelle und Petra Westphal (rechts) für Thomas Schaumlöffel und Daniela Gräf mitgebracht. Foto: Heiner Büntemeyer

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Einen so schweren Adventskranz hatten Daniela Gräf und Thomas Schaumlöffel vom Mehrgenerationenhaus Brinkum noch nie in den Händen gehalten: Rund sechs Kilogramm wog das hübsche Geschenk, das ihnen Mitglieder der Facebook-Gruppe „Stuhr Rocks“ mitgebracht hatten. „Eigentlich wollte ich den Kranz an die Tür hängen, aber das hätte die nicht ausgehalten“, erklärte Daniela Gräf den „Stuhr Rocks“-Frauen.