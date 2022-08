Es ist angerichtet für den Sommer-Landjugendtag auf Gut Varrel

Von: Rainer Jysch

Teilen

Pfähle werden auf dem vorbereiteten Gäste-Zeltplatz aufgestellt. Daran werden später bunte Lichterketten die Wiese neben dem Gut Varrel erhellen. © Rainer Jysch

Das kommende Wochenende auf Gut Varrel steht ganz im Zeichen des Sommer-Landjugendtages 2022, eine Veranstaltung, die niedersachsenweit nur alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Deutschen Landjugendtag stattfindet.

Varrel – „Wir haben uns 2019 mit der ‚Kreisgemeinschaft Altkreis Grafschaft Hoya’ für die Veranstaltung beworben“, berichtet Nico Budelmann, Pressesprecher der Landjugend Heiligenrode. „Das ist der übergeordnete Kreis der niedersächsischen Landjugend, dem wir als Landjugend Heiligenrode mit 200 Mitgliedern und fünf andere Ortsgruppen aus Harpstedt, Asendorf, Bücken, Wietzen und Bruchhausen-Vilsen angehören.“

Der Sommer-Landjugendtag ist im Jahr 2013 aus dem Landes-Musischen-Fest (LaMuFe) entstanden und ist eine Art großes Landjugendtreffen, das alle zwei Jahre von der Niedersächsischen Landjugend – Landesgemeinschaft gemeinsam mit einer ihr angehörenden Kreisgemeinschaft oder Ortsgruppe veranstaltet wird.

Mehrere hundert Landjugendliche treffen sich, um sich auszutauschen, im Rahmen verschiedener Workshopangebote tätig zu werden, gemeinsam Spaß zu haben und Erlebnisse zu teilen.

Die letzte Veranstaltung dieser Art fand 2019 in Hooksiel, Landkreis Friesland, statt. Danach sind alle Sommer-Landjugendtage der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Budelmann ist daher froh, dass es wieder losgeht und das Gut Varrel mit der ausgezeichneten Infrastruktur als Standort fungieren kann. Rund 350 Teilnehmer von 35 Ortsgruppen aus Niedersachsen werden erwartet.

Mitglieder der Landjugend Heiligenrode organisieren alles für den Sommer-Landjugendtag, der am Wochenende auf Gut Varrel stattfinden wird. Im Bild: (v.l.) Nele Timke, Nele Rautenberg und Patrick Hadeler bereiten den Zeltplatz für die Gäste vor. © Rainer Jysch

Auf der kurzgemähten Wiese hinter der Gutsscheune, dort wo im Frühjahr das Osterfeuer gelodert hatte, waren am Donnerstag fleißige Helfer mit schwerem Gerät damit beschäftigt, die rund 5500 Quadratmeter große Fläche für die am Freitag ab 16 Uhr eintreffenden Gäste und ihre Zelte vorzubereiten.

Bereits am frühen Nachmittag hatten sie das gesamte Areal mit 150 Bauzäunen eingegrenzt, die Zeltplätze markiert und Pfähle für stimmungsvolle Lichterketten aufgerichtet. „An den Abenden wird hier auch ein Security-Team anwesend sein“, so Nico Budelmann.

Wenn am Freitag die Gäste eingetroffen sind, gibt es am Abend nach der offiziellen Eröffnung eine Willkommens-Party in der Gutsscheune. DJ „Doozie Dan“ alias Daniel Cichala aus Bremen wird „auflegen“ während die Gäste bei stimmungsvollen Lichteffekten ausgiebig tanzen können. „Wir decken auch die Malle-Fraktion ab“, erklärt der DJ seine Musikauswahl.

Landjugend und Landfrauen organisieren Frühstück aus der Region

Nach dem Frühstück am Samstag mit Produkten aus der Region, das von der Landjugend in Eigenregie und mit Hilfe der Landfrauen zusammengestellt wird, starten insgesamt 17 verschiedene Workshops. Unter anderem werden dabei geführte Ausflüge in die Bremer Innenstadt, ins Teufelsmoor, zu einer Besichtigung des Bremer Flughafens und in die nähere Umgebung der Gemeinde Stuhr angeboten.

Zu Fragen, welcher Brand wie zu löschen ist, und wie eigentlich ein Feuerlöscher funktioniert, gibt es Antworten von der Freiwilligen Feuerwehr in Stuhr. Auch der Besuch bei einer Bremer Brauerei und Einblicke bei Milchwirtschaftsbetrieben werden nicht ausgespart.

Selbst ein Rock’n’Roll-Tanzkurs steht auf der Angebotsliste. „Die erlernten Fähigkeiten können unmittelbar auf der Party am Abend auf die Probe gestellt werden“, heißt es.

Einen besonderen Höhepunkt bildet am Samstagabend die Scheunenfete, bevor am Sonntag mit einer Abschlussveranstaltung inklusive eines öffentlichen Gottesdienstes und der Abreise der Gäste der Sommer-Landjugendtag 2022 zu Ende geht.