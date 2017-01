Erstes Wintersportfest ein voller Erfolg

An Mamas Hand überwindet der Sportlernachwuchs schon so manche Hürde. - Foto: Husmann

Varrel - Von Angelika Kratz. Zum ersten Mal hat der TuS Varrel sein Weihnachtsportfest wegen der Termindichte vor dem Fest in den Januar verschoben und der Veranstaltung sogleich einen neuen Titel gegeben. Das Wintersportfest ging am Sonntag in der sehr gut besuchten Varreler Gutsscheune über die Bühne.

Junge und ältere Besucher, Aktive und der begeisterte Anhang saßen mit gezückten Kameras rund um die „Arena“ in der Mitte der Scheune. Die jüngsten Turnkinder bildeten den Auftakt. DJ „Kee“ sorgte nicht nur für passende Musik, sondern hatte auch viele Informationen zur Hand. So mischte sich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Kretschmer mit einem zufriedenen Lächeln unter das Publikum und genoss den bunten Nachmittag.

Zur Stärkung der Besucher trugen die vielen Kuchen und Torten aus dem heimischen Backofen bei. Dichtes Gedränge herrschte entsprechend an der Theke, und die fleißigen Helfer hatten einiges zu tun. Mit Kuchenteller und Kaffeetasse beladen ging so mancher zum mit der dicken Winterjacke reservierten Platz, und die Show konnte losgehen.

Mit einem musikalischen „Tschi-Tschi-Wa“ setzten sich Hände, Schultern und Kopf der kleinen Darsteller in Bewegung, auch wenn einige aus dem hoffnungsvollen Nachwuchs der Drei- bis Sechsjährigen des TuS Varrel sich hinsichtlich der Lautstärke lieber die Hände auf die Ohren legten oder einfach in die Hosentaschen steckten.

Die Kleinsten durften alle Register ihres sportlichen Engagements ziehen. Das galt auch bei der sich anschließenden Eltern-Kind-Gruppe, deren überwiegende Windelträger sich an Mamas sicherer Hand sogar mit gewagtem Sprung vom Kasten auf die Matte trauten.

Applaus gab es für die Schulkinder und deren Performance mit Kasten, Reifen, Trampolin und Springseil. Nahtlos ging eine Darbietung zur anderen über, und die Teilnehmer präsentierten einen Überblick über das umfangreiche Sportprogramm.

Der zehn Jahre alte Tom Raphenn machte als Jüngster und nach noch nicht einmal einjähriger Trainingserfahrung in der Tischtennisabteilung Lust auf das rasante Spiel am Tisch. „Voll cool“ zeigten sich die Tanzmäuse im rosa T-Shirt und Blumenketten mit ihrem Partytanz. Im Hintergrund lud die Dartabteilung zum Pfeilewerfen ein, während – von allem lautstarken Trubel abgeschirmt – die Schachsparte ihre Bretter oben über dem Vereinsheim aufgestellt hatte.

Die Gymnastikherren zeigten sich im schicken Outfit mit Flexibar, die Jüngsten aus dem Jugendfußball ließen die Bälle flitzen, und die Hockergymnastik demonstrierte ihre koordinativen Fähigkeiten.

Schweißtreibend war die Stepaerobic zumindest für die aktiven Teilnehmer. Für die meisten Zuschauer war die abschließende Aufführung von „Drums Alive“ neu. Unter fachkundiger Anleitung testeten viele Neugierige aus dem Publikum das neue Programm des Vereins, indem sie auf riesige Bälle auf schwarzen Eimern trommelten.

Der bunte Sportnachmittag machte allen Spaß, und die vielen fröhlichen und manchmal auch etwas abgekämpften Gesichter waren Beweis für eine rundum gelungene Veranstaltung.