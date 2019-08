Erste Hilfe für das Fahrrad auf dem Rathausvorplatz

Stuhr - Von Andreas Hapke. Klimafreundliche Mobilität fördern – das hat sich die Gemeinde unter anderem mit ihrem „Bike & Ride“-Konzept auf die Fahnen geschrieben. Nach dem Bau moderner Fahrradständer in einigen Ortsteilen Stuhrs (wir berichteten) hat die Kommune nun einen weiteren Mosaikstein hinzugefügt: eine Fahrradreperaturstation auf dem Rathausvorplatz.

Die „Erste Hilfe“ für den Drahtesel beinhaltet neben einer Luftpumpe diverses, an Stahlseilen befestigtes Werkzeug, etwa einen Satz Innensechskantschlüssel und Schraubendreher. Eine Radaufhängung ist ebenfalls vorhanden. Das Vordach schützt die Radler vor Regen und Sonne. „Einige haben die Station schon genutzt“, sagt Hartmut Martens, Fachbereichsleiter Bürgerservice.

Für den Standort sprechen mehrere Gründe. Zum einen erledigen viele Bürger ihre Behördengänge mit dem Rad, zum anderen ist das Rathaus häufig Startpunkt einer „ausgiebigen Tour durch die naturbelassene Gemeinde“, wie es in einer Mitteilung heißt. Martens nennt die regelmäßigen Fahrten des ADFC-Ortsvereins als Beispiel. Zudem führen viele ausgebaute und ausgeschilderte Radwege vom Rathaus in alle Richtungen der Gemeinde. Nicht zuletzt profitieren auch Verwaltungsmitarbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit pendeln, von der „Komplettstele“ (Martens). Robert Seelandt etwa kommt nach eigener Auskunft bei „Wind und Wetter“ mit dem Rad und hat festgestellt: „Es fehlt nichts. So gut wie hier bin ich zuhause nicht ausgestattet.“ Der Brinkumer wird zwar nicht zum Verwaltungssitz radeln, um sein Zweirad zu reparieren. „Im akuten Fall vor Ort“ wolle er aber davon Gebrauch machen. Martens spricht von einer Investition im „niedrigen vierstelligen Bereich. Wir hoffen, dass wir solche Stationen auch in anderen Ortsteilen aufstellen können.“ Mit der „kleinen Infrastruktureinrichtung“ lassen sich auch Ausbesserungen an Rollstühlen, Kinderwagen und Skateboards bewerkstelligen.