Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. Wie der erste Stuhrer Schützenkönig heißt, wird am Samstag, 13. April, gegen 21 Uhr feststehen. Das haben die Vertreter der sechs Stuhrer Schützenvereine beschlossen. Bisher war ein Vergleich nur selten möglich, weil die Vereine unterschiedlichen Schützenkreisen angehören. Die Idee zu dem Königsschießen auf Gemeindeebene war nach Aussage von Andreas Dettmer „irgendwann auf einem Schützenfest in Heiligenrode“ entstanden.

Als die Vereinsvertreter jedoch ihre Terminkalender verglichen, stellten sie fest, dass eigentlich kein Termin für ein solches gemeinsames Event zu finden war. Aber da war ja noch das traditionelle Gemeindepokalschießen! Dieser Wettbewerb, der laut dem zuständigen Beauftragten Jörn Kohlwey schon seit rund 40 Jahren ausgetragen wird, endete in den vergangenen Jahren meistens schon am späten Nachmittag, wenn die Pokale verteilt waren.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde das Programm für einen gemeinsamen Schützenball „gestrickt“, in dessen Verlauf abends die Pokale ausgegeben werden sollen. Die Initiatoren überlegten weiter, dass parallel zum Gemeindepokalschießen auch noch ein Stuhrer Gemeinde-Schützenkönig oder eine Gemeinde-Schützenkönigin ermittelt werden könnte, was dem ganzen Schützenball noch einen besonders festlichen Charakter verleihen würde. – So weit die Vorgeschichte zu der neuen Veranstaltung am Samstag, 13. April.

Das traditionelle Gemeindepokalschießen beginnt um 14 Uhr auf der Schießanlage des Schützenvereins Freischütz Malsch. Dazu stellt jeder Verein ein Team aus zwölf Schützinnen oder Schützen. Jeder davon gibt zwölf Schüsse über 50 Meter Kleinkaliber (KK) ab, von denen nur die zehn besten Treffer gewertet werden. Für das Teamergebnis werden die Resultate der zehn besten Schützen addiert. Pokalverteidiger ist der Schützenverein Heiligenrode. Auch den Jugend-Gemeindepokal muss der SV Heiligenrode am Samstag verteidigen, der nach dem gleichen Modus mit dem Luftgewehr ausgeschossen wird.

Diese Wettbewerbe enden um 18 Uhr. Um 19 Uhr beginnt der Empfang zum Schützenball im Gasthaus Meyerhof. Bisher wurden 200 Eintrittskarten verkauft, die gleichzeitig als Lose für eine Tombola mit drei Hauptgewinnen gelten. Bis 22 Uhr begleitet das Blasorchester der SV Kirchweyhe die Gäste musikalisch durch den Abend. Unterbrochen wird die Tanzmusik, wenn die Pokale ausgegeben werden und wenn der neue Stuhrer Schützenkönig den neu geschaffenen Königs-Orden mit dem Stuhrer Wappen bekommt.

Um 22 Uhr übernimmt DJ Harald Schumacher die weitere musikalische Gestaltung des Abends.