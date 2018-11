Erste Gästeführung im Sitzen in Stuhr

Stuhr - Von Luka Spahr. Eine Gästeführung, ohne einen Fuß zu bewegen? Als die Frauenunion der CDU vor Kurzem die Stuhrer Gästeführer einlud und mitteilte, dass die Veranstaltung in einem geschlossenen Raum über die Bühne gehen soll, waren Alexandre Peruzzo und seine Kollegen erst einmal sehr verunsichert.

Doch als es dann so weit war, merkten sie: „Das ist ja so was von interessant. So was geht tatsächlich.“ Peruzzo muss lachen, während er diese Anekdote im Stuhrer Mehrgenerationenhaus erzählt. Dort laden er und seine Mitstreiter für Donnerstag zur ersten Stuhrer Gästeführung im Sitzen ein.

Ein Konzept, das sich durchzusetzen scheint. Auch in vielen umliegenden Gemeinden gibt es mittlerweile diese Form der ortgebundenen Städteführung. In Stuhr sind nun vor allem auch Menschen angesprochen, die nicht mehr so mobil sind. Da kommt den Gästeführern das barrierefreie Mehrgenerationenhaus gerade recht.

Obwohl die Veranstaltung die Räume dort nicht verlassen wird, haben sich Alexandre Peruzzo, Ingrid Kavanagh und Edith Sinderman ein unterhaltsames Programm einfallen lassen. Mit zahlreichen Kurzfilmen und Bildern wollen sie die zum Teil faszinierende Geschichte der Gemeinde nacherzählen. Ein besonderer Gast an diesem Tag soll Henri Marquardt von der Medienwerkstatt Stuhr sein. Er wird einige Filme aus längst vergangenen Zeiten mitbringen, verrät Peruzzo.

Ein bunter Nachmittag mit vielen Ideen

So wird es mit den unterschiedlichen Referenten vor allem auch ein bunter Nachmittag. Jeder bringe seine eigenen Ideen mit, jeder habe unterschiedliche Schwerpunkte. Bei Peruzzo ist es ganz klar alles, was mit Holz zu tun hat. Bevor der Pensionär als Sozialarbeiter in der Gemeinde Stuhr tätig war, hatte er den Tischlerberuf gelernt. Dort entwickelte er seine Leidenschaft für Wald, Bäume und Holz. Daher will er auch einen Film zum „Baum des Jahres“ zur Gästeführung mitbringen.

Bevor die Gästeführer am Donnerstag gemütlich bei Kaffee und Tee mit ihren Vorträgen beginnen, wollen sie noch einmal über ihre Arbeit berichten – denn sie suchen dringend Nachwuchs. Die Stuhrer Gästeführer, die sich mit anderen ehrenamtlichen Stadtführern aus Weyhe und Syke zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen haben, werden von der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) für ihre Tätigkeit geschult.

Nach vielen Fort- und Weiterbildungen über die Jahre können sie sich längst mit professionellen Stadtführern messen. Gerade diese Kontinuität, das „Dabeibleiben“, sei wichtig, erläutert Peruzzo. Daher suchen sie auch Freiwillige, die sie gerne längerfristig unterstützen möchten.

Bald Gästeführungen auf altem Gehöft

Was sich daraus entwickeln kann, beweist der 73-jährige mit einer kleinen Erfolgsmeldung, die das kommende Jahr betrifft. Das Rauchhaus in Varrel ist ein Heuerlingshaus und an das Syker Kreismuseum angeschlossen. Rund um diese Relikte vergangener Zeiten ranken sich viele Geschichten und Erzählungen.

Nach Gesprächen mit dem Förderverein Gut Varrel haben die Stuhrer Gästeführer jetzt den Auftrag bekommen, künftig Gästeführungen auf dem alten Gehöft anzubieten. Ein Erfolg, über den Peruzzo sicht freut. Mit Nachrichten wie diesen hofft er, weitere Interessierte zu finden und ihnen zu zeigen: „Ist das nicht eine schöne Sache?“

Wer sich nun selbst ein Bild von dem Ehrenamt machen möchte, ist herzlich zur „Gästeführung im Sitzen“ eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenfrei. Die Führung beginnt um 18 Uhr in der Backstube des Mehrgenerationenhauses.