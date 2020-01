Erste Begegnung auf Hospitalschiff in Vietnam

Gerda und Erwin Hoffmann wohnen seit 45 Jahren in ihrem Haus in Varrel. Foto: Rosi Freyer

Varrel - Von Rosi Freyer. Gerda und Erwin Hoffmann feiern am Dienstag ihre goldene Hochzeit. Vor genau 50 Jahren gaben sie sich auf dem Standesamt das Ja-Wort. Die Kirchenglocken läuteten am 30. Januar 1970 für das Paar.

Erwin kam aus Hamburg-Bergedorf, Gerda wurde in Oberschlesien geboren. Kennengelernt haben sich die beiden in Vietnam auf dem Hospitalschiff MS Helgoland. Das Schiff fuhr im Auftrag des internationalen Roten Kreuzes. Gerda und Erwin Hoffmann waren Botschafter der Bundesrepublik. Erwin Hoffmann war technischer Schiffsoffizier. Seine Mission war auf ein Jahr begrenzt. Gerda Hoffmann konnte ein halbes Jahr als Krankenschwester arbeiten und je nach Bedarf auf neun Monate verlängern. Keine einfache, aber eine wichtige Aufgabe während des Vietnamkrieges. „Wir haben alle aufgenommen, ob Freund oder Feind, jedem Menschen wurde geholfen“, erinnert sich die ehemalige Krankenschwester. Nach der Rückkehr in Deutschland traf sich die Gruppe des Schiffes, und dabei hat es „klick gemacht“, so die Senioren.

Sie heirateten und bezogen ihre erste Wohnung im Herzogtum Lauenburg. Ein Sohn wurde geboren, und die kleine Familie schlug es vor 45 Jahren nach Varrel in ihr heutiges Haus. Da der junge Vater sein Kind aufwachsen sehen wollte, nahm er eine Landstelle an. Nach der Verrentung hielt er Vorträge für den Verband Deutscher Reeder. „Eine Zeit, in der wir gemeinsam Deutschland erlebten“, weiß der Jubilar. Gerda fungierte als Assistentin.

Die Zeit in Vietnam wirkt bis heute nach. Regelmäßig treffen sich die ehemaligen Mitarbeiter des Schiffes. Sie haben einen Verein gegründet und feiern in diesem Jahr dessen 50-jähriges Bestehen am Bodensee.

Dem Wasser sind die Senioren treu geblieben: Schiffsreisen gehören zu den Favoriten im Urlaub. Als Hobby stand Tanzsport auf der Liste. Um sich fit zu halten, liebt Gerda Hoffmann Chi Gong, beide radeln gerne. Früher sind sie oft abends zum Steller See zum Baden gefahren, heute genügt Wassergymnastik, die anstrengend genug ist. Um am Zahn der Zeit zu bleiben, gehören aktuelle Nachrichten und unterschiedliche Zeitungen zu lesen sowie moderne Medien zum Alltag. Erwin Hoffmann ist zudem Mitglied im Seniorenbeirat Stuhr.

Jetzt freuen sich beide auf eine harmonische Feier im Kreis der Familie und vielen langjährigen Freunden.