Erst schwer, dann chaotisch und am Ende wunderbar

Krippe der St.-Paulus-Kirchengemeinde Moordeich eingeweiht

+ © Foto: Heinfried Husmann Freuens ich über die neue Krippe: Pfarrer Helmuth Schomaker, die Kindergartenleiterin Juliane Gehlmann (stehend) und die Erzieherinnen (v.l.) Kathi Jung, Maike Schlottke und Christiane Richter. © Foto: Heinfried Husmann

Moordeich - Von Heiner Büntemeyer. Im Anschluss an das Hochamt hat sich die Gemeinde gestern in der neuen Kinderkrippe der St.-Paulus-Kirchengemeinde Moordeich versammelt. „Lasset die Kinder zu mir kommen“, zitierte Pfarrer Helmuth Schomaker den Matthäus-Bibelvers bei der Einsegnung der neuen Einrichtung der Katholischen Kirchengemeinde St. Paulus. Nachdem er sich bei allen bedankt hatte, die an dem Projekt beteiligt waren, sang Amelie Mallon begleitet von Arjan Pape an der Gitarre: „Jedes Kind hat seinen Engel, der es schützt und hält. Jedes Kind hat seinen Engel, der es auffängt, wenn es fällt.“