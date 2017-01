„Erst Rummel, dann Verkauf“

Neuregelung des Ladenöffnungsgesetzes

+ Wie lange noch vier verkaufsoffene Sonntage in Groß Mackenstedt über die Bühne gehen dürfen, hängt von der geplanten Neuregelung des Ladenöffnungsgesetzes ab. - Archivfoto: Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Das Gewerbegebiet Groß Mackenstedt lädt für den 8. Januar von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Es ist eine von jährlich vier Veranstaltungen, mit denen sich die Gewerbetreibenden zusätzlich zum alltäglichen Geschäft präsentieren wollen.

Ob das auch künftig in diesem Umfang möglich sein wird, ist fraglich. Die Landesregierung strebt eine Neuregelung des Ladenöffnungsgesetzes an. Der Entwurf sieht eine neues Zulassungsverfahren für die verkaufsoffenen Sonntage vor, wonach es grundsätzlich vier Genehmigungen pro Jahr und Kommune geben soll.

Stuhr könnte also nur noch vier verkaufsoffene Sonntage für sein gesamtes Gebiet festsetzen. Zurzeit gehen allein acht in den Gewerbegebieten in Groß Mackenstedt und Brinkum-Nord über die Bühne. Hinzu kommen verkaufsoffene Sonntage in Seckenhausen sowie in Brinkum während des Oldimertreffens im Frühjahr und des Schweinemarkts im Herbst.

Kein Wunder, dass Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier die geplante Änderung als „sehr restriktiv“ empfindet. Seiner Auskunft nach hat sich die Gemeinde zum Ende des Jahres intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Grund war eine Aufforderung des Niedersächsischen Städtetags, als Kommune Stellung zum geplanten Gesetz zu nehmen. „Wir haben in Stuhr kein ausgesprochenes Zentrum. Deshalb wird uns die neue Regelung enorm beschränken.“

In der Begründung zum Gesetz heiß es, dass dieses den Sonn- und Feiertagsschutz stärken soll. Einzelne Bürger, Gewerkschaften und Interessenverbände hätten dies gefordert. Deshalb beinhaltet der Entwurf auch, dass eine Öffnung der Läden an allen Feiertagen sowie am 27. Dezember, so er auf einen Sonntag fällt, ausgeschlossen ist.

Damit hat Enno Stückroth, Leiter der Kibek-Filiale in Brinkum-Nord, auch gar kein Problem. Er beantragt bei der Gemeinde die verkaufsoffenen Sonntage für die Gewerbetreibenden in Brinkum-Nord und sagt: „Ich möchte doch selbst nicht am Ostersonntag öffnen. Doch generell wollen wir unseren Kunden diesen Service bieten.“ Die vier verkaufsoffenen Sonntage sind für ihn die „i-Tüpfelchen. Die Familie kann geschlossen einkaufen gehen und gemeinsam etwas erleben“, erklärt Stückroth. „Zudem rücken wir in den Fokus der Leute, das bleibt bei ihnen hängen.“ Es gehe ihm auch um Gerechtigkeit: „Wir befinden uns in Nachbarschaft zu Bremen, wo es 15 solcher Sonntage gibt.“

Beide Gewerbegebiete könnten nur dann ihre jeweils vier Aktionstage behalten, wenn sie sich auf gemeinsame Termine verständigen würden. Doch das sieht Henning Sittauer, Sprecher der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), skeptisch. Er beantragt die verkaufsoffenen Sonntage für Groß Mackenstedt und hat in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es schon dort Probleme bereitet, alle interessierten Unternehmer unter einen Hut zu bekommen. „Wenn jetzt noch Brinkum-Nord hinzukommt, wird das noch schwieriger. Es fängt schon damit an, dass der Media Markt nach Delmenhorst ausgerichtet ist, der Ochtum-Park aber nach Bremen.“

Kopfzerbrechen bereitet Stückroth und Sittauer auch ein Passus im Entwurf, wonach für jeden verkaufsoffenen Sonntag „ein im Verhältnis zum beabsichtigten Öffnungsumfang angemessener Anlass“ vorliegen muss. In der Begründung des Gesetzes sind Firmenjubiläen für einzelne Verkaufsstellen, Straßenfeste für Orte oder Stadtbezirke sowie Großveranstaltungen für die Öffnung in der gesamten politischen Gemeinde genannt. Stückroth: „Das muss man sich mal vorstellen: Wir müssen erst ein Event schaffen, um öffnen zu dürfen. Erst der Rummel, dann der verkaufsoffene Sonntag.“

Sittauer fragt sich, welches Fest in Groß Mackenstedt die Basis für einen Aktionstag sein könnte. „Da drängt sich nichts auf. Man könnte vielleicht die Rundfahrt des Oldtimertreffens da vorbeilaufen lassen, oder aber die Feuerwehr macht eine Feier dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die begeistert ist.“ Deshalb hält die Gemeinde laut Wimmelmeier in ihrer Stellungnahme nicht nur an den vier verkaufsoffenen Sonntagen pro Ortsteil fest, sondern möchte diese auch losgekoppelt von konkreten Anlässen wissen.

Wäre Stuhr eine Stadt, würde sie von einem anderen Passus im Gesetz profitieren. Zusätzlich kann eine Kommune die „Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen je Stadtbezirk und Jahr genehmigen, wenn dies kommunalen Entwicklungszielen dient“. Doch Stadtbezirke, dies stellte Dominik Kimyon von der Pressestelle des niedersächsischen Sozialministeriums klar, sind nicht mit Ortsteilen gleichzusetzen. Deshalb treffe auch die Regelung nicht zu.