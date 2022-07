Erst Frühstücken, dann Betrügereien

Von: Gregor Hühne

Teilen

Lecker und spannend: Dem gemeinsamen Frühstück der Kirchengemeinde Heiligenrode folgte ein Vortrag von Kriminalbeamten über die aktuellen Betrugsmaschen zulasten älterer Menschen. Angela Wilken (l.) und Gabriele Parke (stehend) organisieren die Themenfrühstücke seit Anfang des Jahres. Die Termine an jedem vierten Mittwoch im Monat stehen jedermann offen. © Gregor Hühne

Stuhr – Selbst das Opfer einer Betrugsmasche werden? „So etwas kann mir nicht passieren“, sagen viele von sich, wenn sie von den typischen Ganoventricks hören, weiß Michael Wessels. Der Polizeikommissar war mit einem Kollegen bei einem Themenfrühstück der Kirchengemeinde in Heiligenrode am Mittwoch und hielt dort einen Präventionsvortrag über Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Leute.

Eingeladen hatten Gabriele Parke, Angela Wilken und Brigitte Schilling, die das Organisationsteam bilden. Das Themenfrühstück, das einmal pro Monat angesetzt ist, haben sie erst Anfang des Jahres zum ersten Mal veranstaltet. „Jetzt ist es das erste Mal mit Polizei und Prävention“, sagte Angela Wilken erfreut. Rund sechs Wochen im Vorfeld nahmen sie Kontakt zum Kommissariat Weyhe auf, erinnert sich Gabriele Parke. Die Beamten vom Präventions- und Ermittlungsdienst klärten dabei über viele Betrugsmaschen auf, die quasi maßgeschneidert gegen ältere Menschen entworfen wurden. In der Wirklichkeit aber sei niemand davor gefeit, einer Gauner-Masche aufzusitzen, schilderten die Kriminalbeamte den anwesenden Senioren – auch junge Leute gingen den Tätern auf den Leim.

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe: Das Erstaunen bei den rund 20 anwesenden Senioren war groß, als die Kriminalisten von den Betrugsmaschen aus dem Alltag im Landkreis berichteten. Eines sei klar, üble Ganoven versuchen immer mit neuen und bewährten Maschen vor allem ältere Mitbürger um ihre Ersparnisse zu bringen.

Betrugsfälle aus dem Landkreis Diepholz

Michael Wessels, Beauftragter für Kriminalprävention, berichtete von drei Fällen aus dem Landkreis Diepholz: Eines Tages, war der Mann auf Dienstreise, die Frau allein zu Hause. In einem nächtlichen Anruf verwickelte ein vermeintlicher Polizist das Opfer in ein Gespräch. Drei dunkle Gestalten würden um das Haus schleichen. Der Anrufer fragte die Frau nach Geld, Schmuck und Festgeldkonten aus. „Mit pastoraler Stimme und emotionaler Anspannung wurde das Opfer ausgehorcht. Das sind Geschichten die immer, immer, immer wieder klappen“, sagt Wessels. Die Frau habe es im Nachhinein nicht verstanden, dass sie so lange so viel am Telefon preisgegeben habe.

In einem anderen Fall fiel ein älterer Herr auf den Enkeltrick hinein. Der Mann mit der Lebenseinstellung „Wer mich bescheißen will, muss erst noch geboren werden“, ignorierte alle Warnzeichen. Selbst als er 3 000 Euro von der Bank für seinen vermeintlichen Enkel in Not abheben wollte, schlug er den Warnhinweis des Bankmitarbeiters in den Wind und drohte sogar, sein dortiges Konto zu kündigen. Der Senior habe erst Wochen später seinen Fehler eingesehen.

In einem dritten Fall schilderte Wessels von einer 64-jährigen Witwe, die nicht allein sein wollte und über Online-Dating einen Vermeintlichen aus Übersee kennenlernte. Das Opfer sei über einen langen Zeitraum zurechtgelegt worden. Mit „Ihr gönnt mir mein Glück nicht“, reagierte sie auf Skepsis aus dem Umfeld. Schließlich überwies die Frau etliche Male Tausende Euro an den Fremden, weil sie an ihren Traum glauben wollte.

„Manche Betrugsmaschen dauern eine Zeit, bis man sie bemerkt“, sagt Michael Wessels. Sein Kollege, Polizist und Betrugsbekämpfer Maximilian Höge, riet den Senioren, alles zur Anzeige zu bringen. Die Hinweise aus der Bevölkerung erleichtere es, Straftaten und Täter zu ermitteln. Einige Senioren in der Runde hätten selbst Betrüger-Erfahrung gemacht. So auch Angela Wilken, die von „häufigen Anrufen“ geplagt wurde. Der Anrufer habe“ Deutsch aber mit einem ausländischen Akzent“ gesprochen. An einem Tag seien es ein Anruf pro Stunde gewesen, erinnert sich die betagte Frau. „Ich lege dann immer auf!“, sagt sie.

Was die Organisatoren am Mittwoch, 24. August, nach dem gemeinsamen Frühstück behandeln wollen, wissen die Frauen noch nicht. Dafür wollen sie sich spontan für die Themenwahl treffen. „Zu dritt kommen uns immer gute Ideen“, ist Angela Wilken zuversichtlich.

Eine Freude sei für viele auch die Zeit zum Frühstücken und Klönen. „Jeder, der Lust hat, kann dazukommen“, sagt Angela Wilken. Um eine Anmeldung eine Woche vor dem Frühstück wird gebeten (Telefon 04206 / 8829982), damit die Veranstalter so besser planen können. Angela Wilken freut sich auch über Anregungen und Ideen für künftige Themen. Das Treffen (fünf Euro pro Person) ist jeden vierten Mittwoch im Monat um 9.30 Uhr im Gemeindesaal der Klosterkirche, Auf dem Kloster 5, in Stuhr-Heiligenrode in der alten Schule.