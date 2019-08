Erst Frühstück, dann Klönschnack

Die Sprache an diesem Tisch? Überwiegend Platt. Foto: Jantje Ehlers

Blocken - Von Heiner Büntemeyer. Das Seniorenfrühstück besteht seit 15 Jahren. Grund genug für die Organisatoren, am Samstag an die Anfänge zu erinnern.

„Wie wir den Geburtstag feiern, müssen wir mal abwarten“, erklärt die Initiatorin Karin Helmerichs. 2004, als Freiwillige aus Blocken die alte Dorfschule renoviert und zu einem Dorftreffpunkt gemacht hatten, sei ihr die Idee mit dem Seniorenfrühstück gekommen, so Helmerichs. Inzwischen gebe es überall ähnliche Treffen, aber damals sei das noch etwas Besonderes gewesen.

Zusammen mit Karla Ledebur und Erich Sanders bereitet sie diese regelmäßigen Treffen vor, an denen sich an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr mehr als 20 Senioren aus Blocken und Obernheide beteiligen. Einige von ihnen sind bereits von Beginn an dabei. Es beginnt immer mit einem gemeinsamen Frühstück, dem sich ein zwangloser Klönschnack anschließt. Die meisten Teilnehmer reden überwiegend Platt miteinander, „aber Hochdeutsche werden nicht ausgegrenzt“, erklärt Karin Helmerichs lachend.

Inzwischen haben sich auch einige Traditionen entwickelt. Dazu zählen die Geburtstage der Teilnehmer, die zu den Treffen eine Kleinigkeit mitbringen und denen die übrigen Gäste dafür ein Ständchen singen. Mehrere Lieder stehen zur Auswahl. Auch sonst werde sehr gern gesungen, das hänge offenbar noch mit dem längst nicht mehr existierenden Gesangverein Blocken zusammen, vermutet Helmerichs.

Inzwischen unternehmen die Senioren auch in jedem Jahr einen Ausflug. In diesem Jahr besuchten sie die Thülsfelder Talsperre. Auch die neue Rettungswache in Leeste stand schon auf dem Besuchsprogramm.

Dass die alte Dorfschule gegenwärtig zu einem Kinderhort ausgebaut wird, freut die Besucher. Endlich komme wieder junges Leben ins Haus, sind sie sich einig. Sie sehen das auch ganz pragmatisch: „Dadurch bekommt unsere alte Schule sogar ein neues Dach“.