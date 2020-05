Erst brennt ein Auto, dann ein Mülleimer: Feuerwehr zweimal im Einsatz

Zwei Feuerwehreinsätze gab es am Freitag. Erst brannte ein Auto, dann ein Müllhaufen in einem Recyclingbetrieb. Die Feuerwehren aus Groß Mackenstedt und Heiligenrode wurden um 13.37 Uhr alarmiert. An der Kreuzung Eggeseer Straße / Siekstraße war es laut Philip Stampniok, Pressesprecher der Mackenstedter Ortswehr, zu einem kleineren Unfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Doch einer der Wagen brannte infolge des Zusammenstoßes. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Flammen.

Wenig später, gegen 15 Uhr, rückte die Feuerwehr Brinkum zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb im Gewerbegebiet Brinkum-Mitte, am Rodendamm, aus. Dieser wurde laut Christian Meinen, Sprecher der Feuerwehr Brinkum, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper im Müll verursacht. „Die Mitarbeiter des Betriebes handelten vorbildlich und dämmten den Brand mithilfe eines Feuerlöschers ein“, sagt er. Die Feuerwehr konnte den Rest schnell erledigen. Fotos: FEUERWEHR