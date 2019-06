Erst Betonkübel, dann Schranken

Ikea will die Vermüllung an seinem Außenlager stoppen

+ Ikea möchte sein Müllproblem in Brinkum-Nord in den Griff bekommen. Foto: Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Es war kein schöner Anblick, der sich Autofahrern und Spaziergängern in Höhe des Ikea-Außenlagers an der Henleinstraße in Brinkum-Nord in diesen Tagen bot: eine unter anderem mit Schuh- und Pizzakartons, Spray- und Getränkedosen sowie Plastikflaschen und -bechern zugemüllte Fläche, obwohl sich dort Container befinden. Nach Auskunft von Leser Manfred Teuber sind sogar „schon kleine Tierchen mit langen Schwänzchen (vermutlich Ratten) gesichtet worden“.