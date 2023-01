Erschrocken über die Leistungsunterschiede

Von: Marten Vorwerk

Natascha Piasta ist seit Beginn des Schuljahres Lesepatin an der Grundschule Seckenhausen. © Marten Vorwerk

Natascha Piasta ist seit Sommer ehrenamtliche Lesepatin an der Grundschule Seckenhausen

Stuhr – Seit Beginn des Schuljahres ist Natascha Piasta Lesepatin an der Grundschule in Seckenhausen. Zwei Schulstunden pro Woche unterstützt sie die Lehrer. Warum der Job etwas anders aussieht, als sie gedacht hat, welchen Herausforderungen sich Lehrer ausgesetzt sehen und welche Arbeit sie sich in Zukunft noch vorstellen kann, erzählt die 53-Jährige bei einem Treffen mit der Kreiszeitung an der Seckenhauser Grundschule.

Auf der Facebook-Seite der Freiwilligenagentur Stuhr hatte Natascha Piasta die Anzeige gelesen, dass an der Grundschule Lesepaten gesucht werden. Sie entschied sich, sich zu bewerben und bekam zum Anfang des Schuljahres den Job – zwei Stunden pro Woche. „Ich mag die Arbeit mit Kindern einfach. Mein Vater arbeitet sein Leben lang als Sport-Trainer mit Kindern. Ich glaube, daher kommt das“, begründet Piasta ihre Entscheidung.

Hilfestellung auch in Sachkunde und Mathe

Was sie an der Schule in Seckenhausen vorfindet, entspricht nicht ganz dem, was sie sich vorgestellt hatte. „Ich muss auch in Sachkunde und Mathe aushelfen. Eigentlich dachte ich, dass es vorrangig um Deutsch und das Lesen geht“, erzählt sie. Dennoch mache ihr die Arbeit viel Spaß. „Die Kinder sind alle total süß“, betont sie mit breitem Grinsen.

Während der Unterricht läuft, sitzt die Stuhrerin, die in Moordeich lebt, in einem Nebenraum. Nach und nach kommen Kinder zu ihr raus und bekommen Einzel-Unterricht. „In Mathe üben wir zum Beispiel das Einmaleins. In Deutsch lesen die Kinder bei mir oder wir schreiben ein Diktat“, zählt die Mutter eines 18-jährigen Sohnes auf. Erstaunt und „erschrocken“ sei sie über die Leistungsunterschiede der Schüler. Einige könnten ohne Probleme Texte lesen, andere haben Probleme überhaupt ein Wort zu verstehen. „Das stelle ich mir für den Lehrer unglaublich schwer vor, das unter einen Hut zu bringen.“

Die Kinder lesen zu Hause zu wenig vor und ihnen wird zu wenig vorgelesen. Manche wissen nicht mal, was ein Maulwurf ist. Da muss ich dann ein Bild auf meinem Handy zeigen.

Das Problem liegt laut der Bankangestellten auf der Hand: „Die Kinder lesen zu Hause zu wenig vor und ihnen wird zu wenig vorgelesen. Manche wissen nicht mal, was ein Maulwurf ist. Da muss ich dann ein Bild auf meinem Handy zeigen“, sagt Natascha Piasta.

Sie wird in den Klassenstufen eins bis vier eingesetzt. Mehr als zwei Stunden pro Woche würde sie nicht schaffen.

Ihr Mann ist wegen seines Jobs – er ist Ingenieur für Windkraftanlagen – viel unterwegs. Sie müsse sich um das Haus, ihren Sohn und ihren Hund kümmern. In ihrer Freizeit ist Natascha Piasta sportlich aktiv. „Ich bin in einer Outdoor-Sportgruppe, mache Yoga und fahre viel Fahrrad. Anfang Januar geht es mit der Familie ins Zillertal zum Snowboardfahren.

Entlastung für die Lehrer

Ihre Arbeit an der Grundschule Seckenhausen sieht sie als Entlastung für die Lehrer. Durch den Einzel-Unterricht könne sich das Leistungsniveau der Schüler besser angleichen. Zudem merke sie, wie sich die Kinder freuen, wenn sie zu ihr in den Unterricht kommen. „Sie erkennen, dass sich jemand für sie Mühe gibt und sich Zeit nimmt. Das gibt auch mir ein gutes Gefühl“, erklärt die 53-Jährige mit einem Lächeln.

Wie die Grundschule Seckenhausen sonst aufgestellt ist und ob es außer ihr weitere Lesepaten gibt, wisse sie nicht. „Ich bin ja nur zwei Stunden in der Woche hier. Da bekommt man nicht so viel mit“, erklärt sie. Was sie aber weiß, ist, dass sechs Lesepaten nach der Ausschreibung bei Facebook in Stuhr vermittelt worden sind.

Für die Zukunft kann sich Natascha Piasta vorstellen, Kindern „wirklich ganz normal vorzulesen, zum Beispiel aus Kinderbüchern. Vielleicht in einer Bibliothek.“ Sie habe von einem solchen Angebot gehört. Das sei aber noch in der Planung und noch nicht spruchreif. „Vielleicht habe ich dann auch mehr Zeit und kann weiter in der Schule helfen, so wie jetzt, und noch woanders vorlesen.“