Ernteverein Alt-Stuhr setzt auf Tradition

Von: Rainer Jysch

Beim Umzug der rund 20 Festwagen beim vergangenen Erntefest war einiges los auf dem Festplatz. © Verein

Die Veranstalter sind glücklich: Nach dem letzten Fest im Jahr 2018 ist für dieses Jahr wieder ein großer Umzug mit Erntefest geplant. Am 3. September soll der Umzug mit einem anschließenden Ernteball gefeiert werden.

Stuhr – „Das letzte große Erntefest in Alt-Stuhr und Umgebung wurde im Jahr 2009 mit großem Zuspruch gefeiert“, teilt Dennis Plate, Pressesprecher des vor fünf Jahren gegründeten Erntevereins Alt-Stuhr, mit.

In den Jahren nach 2009 sei oft das Thema zur Sprache gekommen, wie schade es doch sei, dass ein Erntefest wohl in absehbarer Zeit nicht mehr veranstaltet werden wird. Diese Befürchtung nahmen einige Stuhrer Bürgerinnen und Bürger als Herausforderung an: Der Ernteverein Alt-Stuhr wurde Ende 2017 gegründet.

Zuletzt ging das Erntefest Ende September 2018 an einem sonnigen Herbsttag mit mehr als 20 ebenso liebevoll wie aufwendig geschmückten Festwagen und einer rauschenden Erntefestparty in Blocken über die Bühne.

Die Umzugsstrecke 2022: von der Weide an der Kreuzung Stuhrreihe/Blockener Straße bis zum Festplatz. © Privat

Das war eine echte Premiere für den jungen Verein. „Die Freude nach neun erntefestfreien Jahren war groß“, blickt Dennis Plate auf die damalige „rundum gelungene, stimmungsvolle und gut besuchte“ Veranstaltung zurück. Das zweite Erntefest sollte dann eigentlich zwei Jahre später, also 2020, gefeiert werden. Pandemiebedingt konnte das aber nicht gelingen.

Nun ist es endlich so weit: „Wir feiern wieder!“, freuen sich die Mitglieder des Erntevereins auf die Neuauflage eines traditionellen Ereignisses. Am Sonnabend, 3. September, soll nach den Vorstellungen des Erntevereins ein großer Ernteumzug mit anschließendem Erntefest und Ernteball gefeiert werden. Um eine möglichst große Beteiligung mit vielen dekorierten Umzugswagen zu erreichen, bitten die Organisatoren bereits jetzt potenzielle Teilnehmer um eine Anmeldung. „So können wir uns alle wieder auf ein erfolgreiches Erntefest freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit mehr als 20 ebenso liebevoll wie aufwendig geschmückten Festwagen und einer rauschenden Erntefestparty ging das Erntefest 2018 letztmalig in Blocken über die Bühne. © Privat

Interessierte Ernteumzugsteilnehmer können sich per E-Mail ernteverein-alt-stuhr-ev@t-online.de bis zum 21. August 2022 anmelden. Alle weiteren Teilnehmerinfos für die Bewerber folgen seitens des Vereins per E-Mail. So viel vorab: Am 3. September um 13 Uhr treffen sich die teilnehmenden Erntewagen auf einer Weide am Hof Oestmann in der Stuhrreihe / Ecke Blockener Straße. Dort soll es diverse Ansprachen geben.

Um 14.30 Uhr setzt sich der Ernteumzug in Bewegung. Gegen 18 Uhr ist das Eintreffen auf dem Festplatz in Blocken an der Blockener Straße gegenüber der Hausnummer 67 geplant. Anschließend wird die Erntekrone ins Festzelt getragen und dort aufgehängt. Danach geht es mit dem Ernteball direkt weiter. Ein DJ soll dabei wieder für Stimmung sorgen. „Der schönste Erntewagen wird durch eine Jury prämiert und darf mit einem Preis rechnen“, berichtet Dennis Plate.

Vorgärten und Hofeinfahrt von Bürgern werden bewertet

Auch die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Vorgärten und Hofeinfahrten entlang der Umzugsstrecke am schönsten dekorieren und so für ein besonderes Flair sorgen, sollen durch eine Jury bewertet und mit einem Preis belohnt werden.

Als Wegstrecke für den Umzug vorgesehen: Treffen auf der Weide an der Kreuzung Stuhrreihe/Blockener Straße – Start des Umzuges um 14.30 Uhr Richtung Neuer Weg – Danziger Straße – Am Hexendeich – Hespenstraße – Windhorst – Zur Windhorst – Stuhrer Landstraße – Paplo-Picasso-Straße – August-Macke-Straße – Mainstraße – Rheinallee – Moselallee – Blockener Straße – Stuhrer Feld – Stuhrreihe – Friedrichstraße – Blockener Straße (Ziel Festplatz).

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.ernteverein-alt-stuhr-ev.de.