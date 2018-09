Dem Erntefest steht nichts mehr im Weg

Stuhr - Erst vor wenigen Wochen hat sich der Ernteverein Alt Stuhr mit dem Ziel gegründet, nach neun Jahren in Stuhr wieder ein Erntefest auf die Beine zu stellen. Dass den noch wenigen Mitgliedern dieses Vorhaben gelingen wird, beweist, mit welchem Engagement der von Matthias Röpe geleitete Vorstand arbeitet.

Inzwischen liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor, am Festplatz an der Blockener Straße wirbt bereits seit einigen Tagen ein großes Plakat für das Fest. Die Organisatoren haben einen Festwirt gefunden. Pastor Robert Vetter hält die Ernteandacht, die stellvertretende Stuhrer Bürgermeisterin Sigrid Rother die Festansprache. Den Preis für den am kreativsten geschmückten Wagen hat die Gemeinde gestiftet, und DJ Henning steht in den Startlöchern, um Gäste abends im Festzelt bei freiem Eintritt in Partylaune zu versetzen. Inzwischen hat die Landjugend Hasbergen-Stuhr auf dem Hof Bischoff in Alt-Stuhr auch eine Erntekrone gebunden.

Der Festzug ist einer der Höhepunkte. 20 Wagen wurden bereits gemeldet, es könnten noch mehr werden. Anmeldungen sind per E-Mail an ernteverein-alt-stuhr-ev@t-online.de möglich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass aus versicherungstechnischen Gründen die Wagen nicht von Pferden gezogen werden dürfen und Treckerfahrer eine Deckungszusage ihrer Versicherung für Personenbeförderung brauchen.

Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 29. September, um 13 Uhr auf der Weide des Hofes Plate an der Friedrichstraße 13. Dort formiert sich der Festzug, dort erfolgen auch die Ansprachen.

Um 14.30 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung. Dabei haben sich die Organisatoren ganz schön etwas vorgenommen, denn die Strecke ist fast zehn Kilometer lang. Die Teilnehmer würden sich freuen, wenn die Anlieger der Straßen, durch die sich der Festzug bewegt, ihre Gärten schmücken würden.

Gegen 18 Uhr wird der Zug wieder auf dem Festplatz erwartet. Dann wird die Erntekrone ins Zelt getragen, und eine Jury zeichnet die schönsten Wagen aus. Unmittelbar danach beginnt der Ball.

Der Verlauf des Festzugs: Friedrichstraße – Stuhrreihe – Neuer Weg – Kreuzweg – Braklandsweg – Zum Braklandsweg – Weberstraße – Stellmacherstraße – Am Alten Rathaus – Neuer Weg – Danziger Straße – Am Hexendeich – Pillauer Straße – Sandershof – Am Hexendeich – Hespenstraße – Windhorst – Zur Windhorst – Stuhrer Landstraße – Pablo Picasso-Straße – August Macke-Straße – Rheinallee – Moselallee – Blockener Straße – Tannenstraße – Stuhrreihe – Friedrichstraße – Blockener Straße – Festplatz. - bt