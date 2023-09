Erntefest in Heiligenrode: Die Krone geht ins polnische Ostrzeszów

Von: Andreas Hapke

Geld für die Erntekrone, die unterm Zeltdach hängt, treiben Finja Nordbruch und Lars Beneke ein. © Andreas Hapke

Beim Erntefest in Heiligenrode hat die Landjugend ihre Krone für 1500 Euro versteigert. Das Exemplar hat der Freundschafts- und Förderverein Stuhr-Ostrzeszów ersteigert. Die Krone wird also bald im Rathaus der Stuhrer Partnerstadt hängen.

Heiligenrode – Ein positives Fazit hat der Heimatverein Heiligenrode zu seinem zweitägigen Erntefest gezogen. „Wir können zufrieden sein“, bilanzierte Viola Dahnken, Vorsitzende des Heimatvereins Heiligenrode, am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der Kreiszeitung.

„So eine Krone macht sich überall ganz schön“

Zu diesem Zeitpunkt lief im Festzelt auf der Mühlenwiese gerade die Versteigerung der Erntekrone, die traditionell den Schlusspunkt der Veranstaltung bildet. Natürlich bot auch der Heimatverein fleißig mit, und das nicht nur, um die begehrte Krone zu ergattern. Schließlich kam das eingenommene Geld wie immer einem guten Zweck zugute, in diesem Jahr den Bremer Klinikclowns.

Aufstellung der Erntewagen im Heiligenroder Kornweg. © Nils Lindhorst

Mindestens die „kleinste nicht klimpernde Währung“ sollte in die Körbe wandern, so die Ansage der Landjugend-Auktionatoren Lars Beneke und Hendrik Ahlers. Mit Werbeversprechen wie „So eine Krone macht sich überall ganz schön“ lockten die beiden den Besuchern nach und nach die Scheinchen aus den Taschen. Neben dem Heimatverein zeigten sich die örtlichen Schützen besonders spendabel. Doch Otto Kähler vom Freundschafts- und Förderverein Stuhr-Ostrzeszów wollte die Krone unbedingt für das Rathaus in Stuhrs polnischer Partnerstadt ersteigern. Gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Korte und einer polnischen Delegation hatte Kähler das Erntefest besucht – und durfte am Ende jubeln. Die Landjugendlichen freuen sich nun auf eine Fahrt zur Übergabe der Erntekrone in Polen, die Klinikclowns über 1 500 Euro aus der Versteigerung.

Begonnen hatte das Fest am Samstagmittag mit dem Umzug der Erntewagen durch das Dorf. 14 Gruppen machten sich mit ihren Wagen auf den Weg, hinzu kamen zwei Truppen auf Rädern. Den Wagen der Landjugend begleiteten laut Vorstand Martin Grubert rund 50 Mitglieder, „das ist eine gute Resonanz“.

Bunter Wagen, bunte Insassen, buntes Fußvolk: Die Landjugend Heiligenrode versteht sich aufs Feiern. © Nils Lindhorst

Die Prämierung des schönsten Fahrzeugs entfiel in diesem Jahr. „Alle haben eine Urkunde und einen Verzehrgutschein für ihre Teilnahme bekommen“, berichtete Dahnken. Zur neuen Erntekönigin schwang sich Melina Ohmstede auf. Ihre Vorgängerin Carina Lekowski – wegen der Pandemie immerhin vier Jahre im Amt – hatte aus beruflichen Gründen für das Erntefest absagen müssen. Der Festball zur Musik der „Late Night Showband“ endete laut Viola Dahnken gegen 2.30 Uhr, womit noch ausreichend Schlaf bis zum Zeltgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr blieb. Es folgten das Frühkonzert mit dem „Genky-Club“, die Erbsensuppe und die Kaffeetafel mit Kuchen und Brot aus dem Steinofen, ehe Kähler bei der Auktion triumphierte. Wie immer hatte der Heimatverein das Fest organisiert, die Landjugend die Krone gebunden.