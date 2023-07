40. Freiluftfete der Landjugend Stuhr-Heiligenrode wird Riesen-Erfolg

Von: Rainer Jysch

Die DJs von „Schall & Rauch and Friends“ sorgten mit Sound und Beats bei der Freiluftfete 2023 in Bürstel für die passende Musik. © rainer jysch

Zur 40. Freiluftfete der Landjugend Heiligenrode strömen mehr als 2 500 Gäste. Bis Mitternacht ebbte der Besucherstrom nicht ab.

Bürstel – Nach wochenlangen Vorbereitungen ging am Samstag in Stuhr-Bürstel die 40. Freiluftfete der Landjugend-Heiligenrode über die Bühne. Mehr als 2 500 Jugendliche oder jung gebliebene Besucher nutzten die Gelegenheit, bei bestem Sommerwetter bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen zu tanzen, zu klönen und einfach eine gute Zeit im Freundeskreis mit Kaltgetränken zu verbringen.

1000 Eintrittskarten für die 40. Freiluftfete gab es im Vorverkauf ‒ sie waren schnell ausverkauft

Die Voraussetzungen dafür waren dank der perfekten Vorarbeiten durch mindestens 120 Mitglieder der Landjugend ideal. Seit vier Jahrzehnten gibt es diese Open-Air-Party, die einen festen Platz im Jahreskalender der Stuhrer hat: Der zweite Sonnabend im Juli ist stets für dieses Mega-Event reserviert.

Um den Besucheransturm etwas zu entzerren, waren 1 000 Eintrittskarten per Vorverkauf angeboten worden. Die weiteren Besucher konnten die Abendkasse bis zum Einlassstopp nutzen. „Einen Tag vor der Veranstaltung waren die Vorverkaufskarten bereits weg“, berichtete Vorstandsmitglied Merle Kastens (24), Pressesprecherin der Landjugend Heiligenrode. Auch nach Sonnenuntergang und bis nach Mitternacht ebbte der Besucherstrom nicht ab. Viele kamen mit dem Fahrrad oder hatten sich zu Fuß auf den Weg zum Festgelände gemacht.

Ein Teil der Helfer der Landjugend Heiligenrode, die sich für das Gelingen der Freiluftfete in Bürstel stark gemacht haben. Alle tragen „landjugendgrüne“ Polohemden. © Rainer Jysch

Die Ortsfeuerwehr aus Groß Mackenstedt, Streifenwagen der Polizei und der Johanniter Rettungsdienst standen vor dem Festplatz in Bereitschaft. Ein eigens engagiertes Security-Team kontrollierte Rucksäcke und Taschen der Besucher.

Für die musikalischen Beiträge sorgte das Disc-Jockey-Trio „Schall & Rauch and Friends“ um Sebastian Domko. Riesige Lautsprecherboxen versorgten die Gäste bis in die hintersten Ecken des Festgeländes mit Sound und Beats. Bunte Lichteffekte aus beweglichen LED-Strahlern zuckten von der DJ-Bühne ins Publikum, Kunstnebel waberte gelegentlich über die Tanzfläche.

Jubiläums-Mixgetränk „40-Jahr-Brause“: Rhabarber-Saft, Wodka und Schweppes Wild Berry

Wer sein Getränk im Sitzen einnehmen wollte, begab sich in die „Senior-Lounge“. Die mit Tarnnetzen dekorierte Rückzugsmöglichkeit „für alle Menschen, die sich hier wohlfühlen“ hatte einen eigenen Getränkestand. Im und rund um das große, offene Festzelt hatten sich die anderen mobilen Getränke- und Speisenanbieter postiert. Aus Anlass des 40. Jahrestags der Veranstaltung gab es an der Cocktailbar „Zum adeligen Holze“ neben den üblichen Flips ein Jubiläums-Mixgetränk „nur hier und heute“: die „40-Jahr-Brause“ bestehend aus Rhabarber-Saft, Wodka und Schweppes Wild Berry. Verschiedene Biersorten, Sekt, Wein und andere, auch alkoholfreie Mischgetränke, wurden außerdem als Durststiller zu moderaten Preisen angeboten.

Als „Special“ hatten die Organisatoren einen „Sky-Beamer“ installiert, der mit einem steil nach oben gerichteten grellen Lichtstrahl das Festgelände und die Jubiläumsveranstaltung in besonderer Weise markierte und in der gesamten Gemeinde sichtbar machte, „damit man den Weg noch besser findet“.

„In den letzten Jahren hatten wir immer Glück mit dem Wetter“, erinnerte sich Merle Kastens. 2020 war die Veranstaltung coronabedingt ausgefallen, konnte im Folgejahr aber als Online-Freiluftfete durchstarten, „um einfach die Tradition am Leben zu erhalten“.

Mit einem grundsätzlich friedlichen Verlauf dauerte die Freiluftfete 2023 bis um Viertel vor fünf Uhr am Sonntagmorgen. Über größere Vorkommnisse wurde nichts berichtet. Der Song „Angels“ von Robbie Williams setzte traditionell der Party einen musikalischen Schlusspunkt. Gegen Sonntagmittag hatten die Mitglieder der Landjugend Heiligenrode das Festgelände fast wieder in den Normalzustand zurückversetzt. Nur das große Festzelt und die mobilen Speisen- und Getränkewagen standen noch an Ort und Stelle.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Freiluftfete und dem gelungenen Jubiläum an die Erfolge der letzten Jahren anknüpfen konnten“, berichtete Merle Kastens. „Und wir von der Landjugend Heiligenrode sind ziemlich stolz darauf, dass wir diese, teilweise von unseren Eltern schon begonnene Tradition, die generationsübergreifend ganz Stuhr zusammenbringt, weiter fortführen.“