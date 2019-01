„Engel und Teufel“ in der Kirche: Trio in RE spielt am Samstag in Stuhr

Barockmusik

+ © Hajek Teil des Trios: Premek Hájek und Anja Engelberg. © Hajek

Stuhr - Unter dem Titel „Engel und Teufel“ erklingt am Samstag, 19. Januar, in der Stuhrer St. Pankratiuskirche Barockmusik. Ab 18 Uhr spielt dort das Trio in RE. Anja Engelberg und Claas Harders spielen Violen da gamba (Beingeigen). Premek Hájek musiziert auf der Theorbe (Lauteninstrument) und an der Barockgitarre.