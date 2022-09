Energie sparen, Klima schützen: Betriebe in Stuhr gründen Netzwerk

Von: Andreas Hapke

Photovoltaik auf Firmendächern – sicher auch ein Thema für das zu gründende Netzwerk. © dpa / Patrick Pleul

Energiekosten senken, Fördermöglichkeiten finden, Klima schützen: In Zeiten explodierender Preise auf den Energiemärkten ist das für die Betriebe notwendiger denn je. Die Gemeinde Stuhr möchte das strukturell angehen und ein Unternehmensnetzwerk gründen. Der Startschuss fällt am 29. September.

Stuhr – Die Gemeinde möchte ein Unternehmensnetzwerk für Energieeinsparung und Klimaschutz ins Leben rufen. Dazu hat sie alle Betriebe mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen angeschrieben, rund 800 an der Zahl. Sie sind eingeladen, am Donnerstag, 29. September, 18 Uhr, an der Kickoff-Veranstaltung im Stuhrer Ratssaal teilzunehmen.

Den Auftrag, ein solches Netzwerk nachhaltig in der Kommune zu etablieren, hatte Ende Juni der Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus formuliert.

Energiekosten senken, Fördermöglichkeiten finden, Klima schützen: „Es ist sinnvoll, sich in einem Netzwerk zusammenzutun, um die Themen im Block zu behandeln“, sagt Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. Dabei weiß die Verwaltung prominente Mitstreiter an ihrer Seite. Die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), die Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), das Unternehmerinnenforum (Ufo) und Stuhr plus als Verein, der in der Gemeinde eine kostenfreie Energieberatung anbietet, sitzen ebenfalls mit im Boot.

Austauschformat für Unternehmen

Laut Wimmelmeier soll das Netzwerk ein Austauschformat für die Unternehmen sein. Es geht um Beratung und Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz und zum Umweltschutz; um Informationsveranstaltungen von und für Betriebe, gegebenenfalls mit Experten von außerhalb.

Am kommenden Donnerstag ist das bereits der Fall. Nele Birnbaum von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) hält im ersten Teil der Veranstaltung ein Impulsreferat zum Thema „Kostenfreie Transformationsberatungen für KMU“ (kleinere und mittlere Unternehmen).

Ihrem Vortrag schließt sich eine Förderberatung an. Der zweite Teil ist der Gründung des Netzwerks gewidmet. 25 Unternehmen haben sich – Stand Mittwoch – bereits angemeldet.

Für den Isu-Vorsitzenden Volker Twachtmann bedeutet das schon eine gute Resonanz. „50 Betriebe wären super. Das Schöne an Netzwerken ist ja, dass sie interagieren und wachsen.“

Netzwerk ermöglicht strukturiertes Vorgehen

In der Vergangenheit seien die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz „punktuell“ betrachtet worden, stellt Bürgermeister Stephan Korte fest. Nach dem Motto „Jeder kehrt vor seiner Tür“. Das Netzwerk ermögliche ein strukturierteres Vorgehen. Es gehe darum, ganzheitlich zu denken, die ganze Gemeinde in den Fokus zu nehmen. In Stuhr sei das in großem Maße die Unternehmerschaft.

Von der Energiekrise sind alle Betriebe betroffen, manche von ihnen besonders. Wimmelmeier nennt die großen Einzelhandelsgeschäfte wie Ikea, Roller, Media Markt und Decathlon als Beispiele. Doch auch andere Firmen mit viel Fläche wie Straschu und Kaminski sowie Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche, etwa das Etelser Käsewerk, hätten einen enormen Energiebedarf. „Wir leben in einer Zeit, wo über Gasumlage und Verstaatlichung von Energieunternehmen diskutiert wird. Und darüber, ob es am Sonntag noch Brötchen gibt“, sagt Twachtmann. Da sei es wichtig, „dass wir uns als Unternehmen engagieren und nicht nur das machen, was von oben kommt“.

Stuhr habe eine bunte Unternehmensstruktur. Er sei gespannt, wie das Netzwerk von den Betrieben angenommen werde. Und für die Betriebe sei es spannend, voneinander zu lernen.

Voneinander lernen

Wimmelmeier spricht von „Best Practise“, von Erfolgsmethoden, die Firmen voneinander übernehmen könnten. „Es gibt ja schon Unternehmen, die auf LED-Beleuchtung umgestellt, in Geothermie investiert oder Photovoltaikanlagen installiert haben.“

Profitieren könnten die Betriebe auch durch Einkaufsgemeinschaften, sagt Twachtmann. „Wenn ich alleine bestelle, habe ich eine Photovoltaikanlage in eineinhalb Jahren auf dem Dach. Bei 20 Anlagen hat man gleich einen ganz anderen Zugang zum Lieferanten.“ Es gebe Kooperationen, wo sich dafür ganze Straßenzüge zusammenfänden, weiß Korte. Das Netzwerk könne ein Ausgangspunkt für „weitere Überlegungen in der Zukunft“ werden.

Laut Wimmelmeier ist die Teilnahme am Donnerstag auch online möglich. „Aber für die Diskussionen ergibt sie in Präsenz mehr Sinn.“

