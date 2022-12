„Endlich wieder Weihnachtsmarkt“ in Stuhr

Von: Rainer Jysch

Der Weihnachtsmann kommt und verteilt kleine Geschenke an artige Kinder. © Rainer Jysch

Viele zufriedene Besucher tummelten sich rund um das Stuhrer Rathaus.

Stuhr – „Nach zweijähriger Abstinenz bin ich sehr glücklich, dass ich hier heute endlich zum ersten Mal den Markt eröffnen darf“, sagte Bürgermeister Stephan Korte bei der Begrüßung der Gäste des 33. Stuhrer Weihnachtsmarktes, der am Wochenende rund um das Stuhrer Rathaus stattfand. „Wir haben wieder einmal einen sehr schönen, abwechslungsreichen Markt organisiert“, ergänzte Korte und übermittelte seinen ausdrücklichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, des Bauhofes und an die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu).

„Wir haben die Pandemie nicht ganz hinter uns gelassen“, sagte Korte. Man habe daher auf die Einbeziehung der Rathaus-Innenräume verzichten müssen. Er sei sich aber sicher, dass es gelungen ist, einen bunten und gemütlichen Weihnachtsmarkt zu organisieren, der eine „schöne Abwechslung im Rahmen dieser Krisenzeiten“ darstelle. Korte verwies auf das bunte Kulturprogramm, bei dem es krankheitsbedingt einen kleinen Wechsel gab.

Kartoffelpuffer, Schmalzkuchen, Elsässer Flammkuchen

Für die musikalischen Beiträge der Musikschule Reckeweg waren die jungen Musiker des Trios „SoulCake“ eingesprungen. Mit mehrstimmigem Gesang, Gitarren und Drums interpretierten sie zum Thema „Rocking Around The Christmas Tree“ klassische Weihnachtslieder und eine Auswahl anderer Songs aus Pop und Rock.

Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte eröffnet den 33. Stuhrer Weihnachtsmarkt. © RAINER JYSCH

Einen besonderen Dank, auch im Namen der Gemeinde, richtete Stephan Korte an den Marktmeister und Mitglied des Isu-Vorstandes Henning Sittauer, der aus beruflichen Gründen die Gemeinde in Richtung Syke verlässt. Er habe in den letzten elf Jahren ganz wesentlich dazu beigetragen, den Stuhrer Weihnachtsmarkt mit zu organisieren. Zum Abschied überreichte der Bürgermeister dem scheidenden Marktmeister einen „allseits beliebten“ Stuhrer Präsentkorb. „Vergiss uns nicht und bleib uns als Gast erhalten“, gab er Henning Sittauer mit auf den Weg.

Den Auftakt des musikalischen Begleitprogramms hatten – ganz traditionell – die Musikfreunde der Gemeinschaft Stuhr mit weihnachtlichen Liedern übernommen.

Bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes um 14 Uhr schlenderten viele Besucher über das Gelände, um die Angebote zu prüfen und in Anspruch zu nehmen. Großen Zuspruch hatten die Getränke- und Verpflegungsbuden. Die Mitarbeiter der verschiedenen Anbieter hatten alle Hände voll damit zu tun, die große Nachfrage zu bedienen: Steakbrötchen der Landjugend Hasberg-Stuhr, Bratwurst, Pommes, Feuerzangenbowle, Kartoffelpuffer, Schmalzkuchen, Elsässer Flammkuchen, Fischbrötchen, Süßwaren, Brot und Kuchen.

Im Stundentakt wechselte das kulturelle Programm

Selbst Wildgerichte, Käse- und Schinkenspezialitäten sowie Honig befanden sich unter den Speise- und Getränkeangeboten. Und natürlich Glühwein, der unter anderem von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr ausgeschenkt wurde. Neben den warmen Getränken gab es auch Wärmendes, wie Strümpfe, Handschuhe, Schals und gehäkelte Mützen. Selbst Modeschmuck und Gartendeko fehlten nicht. Da war eigentlich für jeden etwas dabei.

Auf dem Parkplatz der Volksbank drehte sich das gut besuchte Kinderkarussell von Jan Fortmann. Dahinter hatten Mitglieder des Rotary-Clubs Syke ein Zelt aufgebaut und servierten Kaffee und Kuchen, ein Service, den sie in den Vorjahren im Ratssaal angeboten hatten. Um 17 Uhr hatte der Weihnachtsmann seinen Auftritt und verteilte kleine Geschenke an Kinder, die ihn mit strahlenden Augen anschauten.

Das gut besuchte Kinderkarussell auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt. © Rainer Jysch

Am Sonntag ab 11 Uhr setzte sich das muntere Treiben auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt fort. Im Stundentakt wechselte das kulturelle Programm: Mitmachmusik für Kinder, weihnachtliche Weisen des Posaunenchors aus Heiligenrode, der Kinderchor „Lollypops“, das Saxophon-Quartett aus Delmenhorst sowie kreative Beiträge von Schülerinnen und Schülern der KGS Brinkum.

Bereits am Sonnabendnachmittag zeigten sich Volker Twachtmann und Henning Sittauer aus dem Isu-Vorstand angesichts des Besucherstroms und der kalten, aber trockenen Witterung hoch zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Wir sind glücklich, dass wir wieder eröffnen konnten“, zeigte sich Twachtmann positiv überrascht über den regen Zuspruch durch die zahlreichen Besucher. „Die Leute freuen sich, wieder hier zu sein“, hatte Isu-Vize Nils Hinternesch aus Gesprächen mit Besuchern erfahren, die sich in bester Laune zeigten.