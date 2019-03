TV Stuhr: Das Ende der Ära Max Wagner

Stuhr – Beim TV Stuhr ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach nunmehr 22 Jahren als erster Vorsitzender trat Max Wagner am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung von seinem Posten zurück. Im Vereinsheim an der Pillauer Straße teilte er mit, dass es ihm endlich gelungen sei, einen Nachfolger zu finden. Rudolf (Rudi) Chairsell hält ab sofort die Fäden beim TV zusammen.

Für ihn seien die mehr als zwei Jahrzehnte als Vorsitzender wie im Flug vergangen, sagte Wagner. Er sei zufrieden und dankbar, dass er heute den Staffelstab an seinen Nachfolger übergeben dürfe. Beim Vorstand bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit. Als Abschied vom TV Stuhr wollte er diesen Schritt nicht verstanden wissen. „So Gott will“, werde er noch viele Tätigkeiten für den Verein übernehmen und – wenn es gewünscht sei – dem TV Stuhr mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kassenwartin Ulrike Amelsberg berichtete, dass man sich lange Gedanken gemacht habe, was man Wagner zum Abschied schenken solle. Schließlich überreichte sie dem scheidenden Chef einen Blumentopf mit einem ein Meter großen Apfelbaum.

Zuvor hatte Wagner auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurückgeblickt. Er bedankte sich bei Helga Möde für deren langjährige Tätigkeit als Übungsleiterin. Sie habe im TV Stuhr viele Sportarten „hoffähig“ gemacht. Callanetics, Walking oder Qi Gong seien vorher unbekannt gewesen.

Nicht nur den Zeitungen sei zu entnehmen, dass die Vereine schlechten Zeiten entgegengehen, sagte Wagner. Dieser Trend habe auch vor dem TV Stuhr nicht haltgemacht. Seit Jahren seien die Mitgliederzahlen stetig gesunken. 2017 habe der Verein einen Rückgang von sieben Prozent hinnehmen müssen, im vergangenen Jahr seien es noch einmal 3,5 Prozent gewesen. Den größten Aderlass hätten die Abteilungen Tennis mit 22 und Tanzen mit 28 Mitgliedern verkraften müssen.

Bei der Betrachtung der Altersstruktur sei unschwer zu erkennen, dass ein weiterer, geringer Schwund bevorstehe, denn 38 Prozent der Mitglieder seien älter als 61 Jahre. Insbesondere in der Tanzabteilung schaffe es der Verein nicht, neue Gruppen zu etablieren. Wagner beleuchtete noch einmal den größten Erfolg in der Geschichte des Vereins: den Aufstieg der ersten Herrenfußballmannschaft in die Landesliga.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen ernannte er Wolfgang Mainusch in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied. Der einstimmig zum Vorsitzenden gewählte Chairsell bedankte sich bei Wagner für die in 22 Jahren geleistete Arbeit.

bos