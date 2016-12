Ende der Fahnenstange nicht in Sicht

Tüftler kündigen Weiterentwicklung ihres Lern- und Integrationsspiels an / Firma gegründet

+ Christoph Lilienthal hat gut lachen: Das von ihm und seinem Kumpel Alexander Wolf entwickelte „Lettower“ kommt an. - Foto: jeh

brinkum - Von Siard Schulz. Vor ein paar Monaten noch tüftelten Alexander Wolf und Christoph Lilienthal am Design ihres selbst entwickelten „Lettower – Das Lern- und Integrationsspiels“, das Kindern sowie Geflüchteten dabei helfen soll, spielerisch die Sprache und das Alphabet zu lernen.

Dabei erhält jeder Spieler einen Stapel mit Kärtchen, auf denen jeweils ein Buchstabe und ein passendes Bild zu sehen sind. Nacheinander drehen die Teilnehmer immer eine Karte ihres Stapels um und versuchen, diese loszuwerden. Deckt beispielsweise ein Spieler die Karte A mit dem Bild des Apfels auf, kann der nächste Spieler mit der Karte B und dem Bild „Baum“ seine Karte auf die des Gegners zu legen. Allmählich bilden sich so Buchstabentürme. Daher resultiert auch der Name „Lettower“, der sich aus den englischen Wörtern „Letter“ (Buchstabe) und Tower (Turm) zusammensetzt. Ziel ist es, die eigenen Karten möglichst schnell loszuwerden (wir berichteten).

Seit dem letzten Treffen mit den Spielentwicklern ist viel passiert – nicht nur, dass sie Kleinbuchstaben in das Kartenspiel eingegliedert haben. Die beiden waren auch beim Patentamt und haben ihr Spiel schützen lassen. Zugleich haben sie in Bremen ein Kleingewerbe angemeldet und das Produkt weiterentwickelt. Dieses ist nun in den Sprachen Deutsch, Englisch, Persisch und Arabisch verfügbar. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, wie Entwickler Lilienthal verspricht: „Für das kommende Jahr planen wir, das Spiel um Französisch und Spanisch zu erweitern.“ Weil sie die Sprachen nicht hundertprozentig beherrschen, engagieren die Freunde dafür Dolmetscher: „Das haben wir bei Persisch und Arabisch ähnlich gehandhabt“.

Doch nicht nur bei den Sprachen haben die beiden nachjustiert, sie haben auch die Verpackung abgeändert. Nun zieren eine Weltkugel, passende Flaggen und ein verändertes Schriftbild den Karton. Gedruckt und verpackt wird alles bei regionalen Betrieben.

Die Tüftler sehen sich noch nicht am Ende ihrer Produktentwicklung. So denken sie darüber nach, eine App fürs Smartphone zu entwickeln, um auch digitale Wege erschließen zu können. „Wir wissen, dass auch die Geflüchteten diese Geräte besitzen und benutzen“, erklärt Lilienthal. Trotzdem falle das bei ihnen unter „Zukunftsmusik“. Zunächst müsse ein weiterer Großauftrag her. „Im vergangenen Jahr haben uns die Stadt Syke und die AOK Bremen-Bremerhaven jeweils 100 Spiele abgenommen“, erzählt er. So konnten die jungen Männer das eigentliche Ziel von 200 verkauften Exemplaren im ersten Jahr locker erreichen. Bereits mehr als 400 Kartenspiele haben sie seit dem Verkaufsstart Anfang September abgesetzt.

Die Werbung lief vor allem über die sozialen Netzwerke wie Facebook. Einen selbstverfassten Beitrag stellten sie in zahlreichen Gruppen für Flüchtlingsinitiativen ein. Mittlerweile haben über 45 000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur über Facebook von ihrem Vorhaben Wind bekommen. Viele von ihnen bestellten daraufhin für Schulen, Flüchtlingsunterkünfte oder private Zwecke.

Weitere Infos gibt es auf der Facebookseite www.facebook.com/Lettower/?fref=ts oder unter der Telefonnummer 0151/425 507 08.