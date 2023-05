Empfang für französische Gastschüler im Stuhrer Ratssaal

+ © Andreas Hapke Fast 70 französische und deutsche Jugendliche aus dem achten und neunten Jahrgang verbringen zusammen eine Woche in der Gemeinde Stuhr. © Andreas Hapke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Hapke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Über den Besuch von 34 Mädchen und Jungen aus dem französischen Le Mans freut sich zurzeit die Lise-Meitner-Schule in Moordeich. Gemeinsam mit den gastgebenden Jugendlichen wurden sie am Donnerstag im Stuhrer Ratssaal empfangen. Es war der erste Franzosen-Empfang seit Ausbruch der Pandemie.

Stuhr – Bienvenue à Stuhr! Willkommen in Stuhr! Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Gemeinde am Donnerstag wieder französische Austauschschüler im Ratssaal empfangen. Sie sind Gäste der KGS Moordeich, besuchen in ihrer Heimat Le Mans das Collège St. Joseph und bleiben bis Mittwochmorgen in Stuhr.

Über die Wiederaufnahme der gegenseitigen Besuche dürfte sich niemand mehr freuen als Französisch-Lehrerin Svenja Johnßen, die den Austausch der Lise-Meitner-Schule gemeinsam mit zwei Kolleginnen seit zehn Jahren begleitet. 2021 habe die KGS den Franzosen einen Tag vor deren Abreise absagen müssen. „Das war sehr emotional“, erinnert sich Svenja Johnßen.

Im Oktober vergangenen Jahres war sie zwar schon mit Schülern der KGS nach Frankreich gefahren. „Doch das war eine kleine Gruppe.“ Diesmal kommen laut Johnßen jeweils 34 französische und deutsche Jugendliche aus dem achten und neunten Jahrgang zusammen. Probleme, Gastfamilien zu finden, habe es nicht gegeben. Im Gegenteil. „Das Interesse war so groß, dass wir elf Schülern eine Absage erteilen mussten.“

Bürgermeister Stephan Korte ging in seiner Begrüßung kurz darauf ein, dass „unsere Lebenswelt von globalen Krisen gezeichnet ist. 2020 hat das Coronavirus uns in unserem normalen Leben und unseren Gewohnheiten, wie zum Beispiel gegenseitigen Besuchen, einen Strich durch die Rechnung gemacht und vieles unterbrochen“. Das Jahr 2022 habe für alle, „gerade für euch als junge Menschen“, eine besondere Zäsur mit sich gebracht – nämlich den Krieg zwischen der Ukraine und Russland.

Umso wichtiger und umso schöner sei es, „dass wir uns heute wieder hier sehen können und diese Verbindung fortgesetzt und weiter gepflegt werden kann“.

Besondere Grundlage für Frieden und Freiheit seien nicht nur die formal gelebten Freundschaften zwischen Städten und Gemeinden, sondern auch die persönlichen freundschaftlichen Beziehungen. „Weil die es am Ende ausmachen.“ Korte erinnerte daran, dass es Jugendliche und junge Menschen gewesen seien, die schon kurz nach Kriegsende an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Elsass die Grenzbäume gestürmt und beseitigt hätten. „Um ihrem Wunsch Ausdruck zu geben, wieder aufeinander zuzugehen.“ Deshalb sei er fest davon überzeugt, dass es gerade die Aufgabe junger Menschen sei, die Freundschaft zu leben und darüber für Sicherheit in Europa zu sorgen. Mit dem jetzigen Besuch sollten die Treffen in Le Mans und Stuhr fortgeführt werden, „und zwar in der gewohnten Regelmäßigkeit“.

Die Rolle des Übersetzers teilten sich der französische Lehrer Guillaume Parant und Stuhrs Streetworker mit französischer Herkunft, Julien Jacquot. Letzterer fühlte sich im 60. Jahr des Élysée-Vertrags, der die deutsch-französische Freundschaft besiegelt, zu einem besonderen Auftritt motiviert. Gemeinsam mit sechs Jugendlichen sang Jacqout den Chanson „Göttingen“ der Französin Barbara, und zwar auf Französisch und auf Deutsch.

+ Am Flügel begleitet Streetworker und Hobbymusiker Julien Jacquot die sechs Jugendlichen während ihres Auftritts. © Andreas Hapke

Vorab hatte sich der Nachwuchs im Ratssaal die Arte-Dokumentation über das Lied angeschaut, das Barbara 1964 am vorletzten Tag ihrer Gastspielserie in Göttingen geschrieben hatte. Sie war auf Einladung von Hans-Gunther Klein, Leiter des Jungen Theaters, in die Stadt gekommen. Und das, obwohl sie als Jüdin nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen hatte, niemals in Deutschland zu singen. Ihren Meinungsumschwung sollte sie nicht bereuen. Sie war angenehm überrascht von der Stadt, von den Französisch-Kenntnissen ihrer Gastgeber und deren Herzlichkeit.

„Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören: Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen“, heißt es in einer Strophe.

Am Ende wollten die Jugendlichen noch einiges vom gastgebenden Bürgermeister wissen. Ob er denn Fußballfan sei (ja, Werder Bremen), ein Haustier habe (früher mal einen Hund), Französisch spreche (leider nicht), und wann er morgens aufstehe (7 Uhr). Korte lieferte auch eine Kurzfassung über die Geschichte Stuhrs und gab dem Nachwuchs noch einen Tipp zur Wochenendgestaltung: das Fest auf Gut Varrel.

Danach hatten die Schüler vermutlich gefragt, weil das Austauschprogramm für Samstag und Sonntag Freizeit in den Gastfamilien vorsieht. Ansonsten sind die Kinder verplant. Höhepunkte der gemeinsamen Unternehmungen dürften die Stadtführung in Bremen am Montag und der Ausflug nach Hamburg am Dienstag sein. Kennenlern-Aktivitäten im Jugendhaus No Moor und in der Turnhalle stehen für den heutigen Freitag im Programm, eine gemeinsame Feier im KGS-Forum für Montagabend. Zurück in die Heimat geht es am Mittwochmorgen um 7 Uhr. Um die Zeit steht der Bürgermeister gerade mal auf.